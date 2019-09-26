فيفا يكشف سبب حرمان محمد صلاح من تصويت مصر في جائزة The Best

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، الخميس، سبب عدم احتساب الأصوات المخصصة لقائد منتخب مصر ومدرب المنتخب في جائزة الأفضل في العالم ”The Best“.

وأعلن ”فيفا“ نتائج التصويت النهائية في الجائزة، والتي شهدت عدم احتساب صوت أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والقائم بأعمال المدير الفني للمنتخب الأول.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن الفيفا أوضح أن الأصوات الخاصة بمصر أُرسلت بالفعل، لكنها غير مطابقة للمواصفات.

وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أن التوقيعات التي كانت على الأصوات كتبت بحروف كبيرة، بالإضافة إلى عدم وجود التوقيع الخاص بالأمين العام للاتحاد المصري وهو إجراء إلزامي.

وأوضح ”الفيفا“ أنه تواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة إرسال الأصوات بشكل صحيح، وتم تذكير ”الجبلاية“ مرتين بالأمر يوم 19 أغسطس الماضي، وهو الموعد النهائي للتصويت.

وصوّت المحمدي وشوقي غريب لصلاح في الترتيب الأول بجائزة ”The Best“، والتي حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي عليها، متفوقًا على الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، في حين احتل محمد صلاح المركز الرابع.