مدرب منتخب السودان: ”فيفا“ منح صوتي لميسي رغم تصويتي لمحمد صلاح (صورة)

كشف زدرافكو زيمنوفيتش، مدرب منتخب السودان، عن مفاجأة بشأن تصويته في جائزة ”الأفضل“ التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، بعدما أكد أنه اختار الدولي المصري محمد صلاح للمركز الأول، قبل أن يتفاجأ بأن ”فيفا“ حوّل تصويته إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، الذي حاز على الجائزة.

وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019 للمرة السادسة في مسيرته، وشهد التصويت الكثير من الجدل، إذ تخلف كريستيانو رونالدو عن الحضور إلى الحفل المقام في مدينة ميلان الإيطالية، قبل أن يحجب صوت مصر في الجائزة نظرًا لعدم الالتزام بالوقت المحدد، وهو ما أثار غضب محمد صلاح، ودفع الاتحاد المحلي للعبة إلى فتح تحقيق في الواقعة.

وبحسب ما نشر ”فيفا“ فإن المدرب الكرواتي اختار ليونيل ميسي أولًا وفيرجيل فان دايك ثانيًا والسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المركز الثالث، إلا أن المدير الفني لمنتخب السودان نفى في حديثه لموقع ”العربية“ أن تكون تلك القائمة من اختياراته.

قال زيمنوفيتش: ”اخترت محمد صلاح في المركز الأول وساديو ماني في الثاني وفي الخانة الثالثة وضعت كيليان مبابي، وأخذت صورة لورقة التصويت التي وقعت عليها مع الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، ولا أعرف ما حدث بعد ذلك“.

وتسببت أحداث تصويت جائزة الأفضل بغضب محمد صلاح، الذي أزال اسم منتخب مصر من ملف التعريف الشخصي الخاص بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ يوم الثلاثاء.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، أكد أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل استمارة ترشيحاته لجوائز الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، مبديًا اندهاشه من عدم اعتماد الأخير لصوته بسبب عدم توقيعه على الاستمارة.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، يوم الثلاثاء، أبدى فيه اندهاشه من ذلك وأوضح أنه أرسل لفيفا مستفسرًا عن سبب عدم إدراج صوت مصر.