حسام البدري مدرب منتخب مصر: رفضت مواجهة البرازيل والأرجنتين وديًا ووافقت على بوتسوانا

أكد المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم حسام البدري، أنه تم رفض مواجهة المنتخب البرازيلي وديًا خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وقال البدري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس؛ للكشف عن الطاقم التدريبي المعاون له في تدريب الفريق: ”عندما جاء عرض مواجهة منتخب البرازيل، لم يكن هناك مدير فني للمنتخب المصري، ولهذا تم رفض العرض، جاء عرض من منتخب الأرجنتين، ولكننا رفضنا خوض تلك المباراة؛ لأننا سنواجه كينيا، في تصفيات أمم أفريقيا“.

وأضاف: ”بنسبة كبيرة، سنواجه منتخب بوتسوانا وديًا في الأجندة الدولية بعد أن وصلت الموافقة الرسمية منهم“.

وعن أزمة محمد صلاح قال البدري: ”محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قيمة كبيرة ونسعى لإنهاء أزماته ونحتاج لدعم الجماهير المصرية، يتم حاليًا بحث المشاكل التي تعرض لها محمد صلاح لمنع تكرارها في المستقبل.

وأشار: ”سيتم التواصل بصورة مباشرة مع صلاح خلال الساعات المقبلة لإنهاء أي أزمات، خاصة بعد عدم اعتماد تصويت اتحاد الكرة المصري في جائزة الأفضل التي ينظمها فيفا.. صلاح قيمة كبيرة، ويجب أن نتعامل معه باحترافية كبيرة حتى لا يؤثر ذلك على مستواه مع الفراعنة في الفترة المقبلة“.

واعترف البدري بوجود أزمة في مركز المهاجم بالكرة المصرية، وقال: ”بالفعل هناك أزمة في مركز المهاجم بعد إصابة مروان محسن مهاجم الأهلي وغيابه عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع على الأقل.. أسعى لضم بعض العناصر الجديدة من الشباب، الذين قدموا أداءً متميزًا مع أنديتهم في الفترة الماضية“.

وأكد البدري أن أحمد المحمدي الظهير الأيمن لأستون فيلا الإنجليزي لاعب مميز وحقق كثيرًا من النجاحات سواء مع الفراعنة أو الأندية التي لعب لها، وأضاف: ”لكننا نريد تجربة عناصر أخرى جديدة في تلك الفترة.. نرغب في تجربة بعض العناصر الشابة في المرحلة المقبلة، واخترت خمسة محترفين فقط في المعسكر المقبل، ونحاول ضم بعض العناصر الأخرى من اللاعبين المحترفين“.

وأضاف: ”لست عدوًا للنجوم كما يتردد، ولكنني حققت معهم العديد من البطولات خلال فترة تواجدي بالأهلي، لكني على الجانب العملي أتعامل بما فيه مصلحة الفريق“.