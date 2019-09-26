رسميًا.. إعلان تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر.. وانتهاء أزمة محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، التشكيل الرسمي للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، والذي يتولى المهمة رسميًا بداية من اليوم، خلفًا للجهاز الفني السابق بقيادة خافيير أجيري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حسام البدري مديرًا فنيًا، طارق مصطفى مدربًا، أحمد أيوب مدربًا عامًا، سيد معوض مدربًا مساعدًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، محمد بركات مديرًا للمنتخب.

وقال الجنايني في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الجهاز الجديد: ”تم الاختيار على أسسس علمية وكان هناك أجماع على أن البدري هو الأفضل لتولي تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، ونقدم له الدعم من أجل أن ينجح في مهمته المقبلة“.

وأَضاف الجنايني: “ لم يكن هناك أي توازنات بين الأهلي والزمالك في اختيار الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وكان قرار الاتحاد واضحًا، وهو أن يتولى البدري بنفسه اختيار الجهاز المعاون له، ليس لنا أي أهداف، سواء خوض انتخابات أو الكيل بمكيالين، كل هدفنا أن نعمل ”الصح“، وهذا هو بداية النجاح

وعن أزمة محمد صلاح قال الجنايني: “ تواصلت مع اللاعب وكان ودودًا جدًا في المكالمة، وتفهم حقيقة الأزمة، لقد أرسل اتحاد الكرة السابق بالفعل استمارة الترشيح للفيفا لكن كان من المفترض أن يوقع عليها ثروت سويلم المعتمد من قبل الفيفا، وهو ما لم يحدث، لقد انتهت الأزمة ونركز فيما هو قادم.

استكمال مسيرة العظماء

وقال حسام البدري المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم اليوم الخميس إن قيادة الفريق الوطني حلم راوده منذ فترة طويلة معترفًا بوجود مشاكل في الهيكل الحالي للمنتخب وتعهد بحلها. وتولى البدري القيادة خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أُقيل من منصبه في يوليو تموز الماضي بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية على أرض مصر.

وقال مدرب الأهلي السابق (59 عامًا) في مؤتمر صحفي لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: ”أشكر الله على توفيقي بأن أكون في هذا المكان. حلم تدريب المنتخب هو الهدف الأسمى لأي مدرب. حلم تدريب المنتخب دائمًا ما راودني. دائمًا كنت في انتظار هذه اللحظة لاستكمال مسيرة عظماء مثل الجوهري وحسن شحاتة“.

وكان البدري يشير إلى الراحل محمود الجوهري الذي قاد مصر للتأهل لكأس العالم 1990 بعد غياب طويل وشحاتة الذي قاد مصر لثلاثة ألقاب متتالية لكأس الأمم الأفريقية بين 2006 و2010.

وأضاف ”العدل هو معياري الوحيد في مهمتي الجديدة. نحتاج لعمل كبير وتوفيق لتحقيق شيء لمصر وهذا هدفنا كلنا. سنبذل أقصى جهد“.

وحضر المؤتمر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم حيث أهدى البدري قميص منتخب مصر.

وكان الاتحاد الدولي عين لجنة خماسية مؤقتة لمدة عام لإدارة الكرة المصرية بعد استقالة مجلس ادارة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة في يوليو تموز الماضي.

وقال البدري: ”هدفنا الأول هو التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021 والذهاب إلى الكاميرون بطموح كبير. لدينا بعض النواقص وسنعمل على حلها“.

وتابع ”هناك عدة صعوبات تواجه المنتخب في المرحلة المقبلة منها المراكز التي تعاني من نقص مثل رأس الحربة بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها مروان محسن (مهاجم الاهلي) إلا أن الجهاز الفني سيعمل على إيجاد حلول لها“

وقال البدري انه سيتابع الدوري الممتاز جيدُا ”ونتمنى أن يكون عاملًا مساعدًا في المستوى والأداء والمنافسة“.

وأشار البدري إلى أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة تلقت عرضًا لمواجهة الأرجنتين خلال الفترة الدولية في اكتوبر المقبل لكنه لا يفضل مواجهة الأرجنتين.

وأضاف ”أفضل مواجهة منتخب أفريقي وديًا وتم الاتفاق مع بوتسوانا لنواجهها في معسكر أكتوبر المقبل“.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين رسميتين مع كينيا وتوغو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وسيخوض معسكرًا بدءًا من السابع من أكتوبر.

وأشاد البدري بمحمد صلاح مهاجم ليفربول مؤكدًا أنه سيكون على رأس مجموعة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في الفترة المقبلة متعهدًا بحل أي مشاكل قد يكون اللاعب واجهها في السابق سواء من حيث درجة الانضباط في المعسكرات وحقوق الرعاية وغيرها.

وقال: ”هناك أزمات حدثت له من قبل كنت أتابعها كواحد من الجمهور بدقة وبتركيز. سأسترجع كل المعلومات. لو كان هناك أخطاء يجب ألا تتكرر. لم أتواصل معه بعد وسيحدث ذلك قريبًا جدًا“.

وقاد البدري الأهلي 3 مرات آخرها بين عامي 2016 و2018 وحقق معه لقب الدوري المحلي 3 مرات وكأس مصر والسوبر الأفريقي مرة واحدة والسوبر المحلي 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة ولقب الدوري السوداني مرة واحدة مع المريخ.

وسبق له تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2015 لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية 2016.