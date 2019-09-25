موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: أزمة تسريبات في القلعة الحمراء.. والجنايني يحتوي ثورة صلاح

مازالت أصداء ثورة غضب اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من غياب الاتحاد المصري لكرة القدم عن التصويت على جائزة أفضل لاعب بالاتحاد الدولي ”فيفا“ مستمرة بعدما حذف اللاعب صفة انتمائه لمنتخب مصر من الملف التعريفي لحسابه على موقع تويتر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، ومنتخب مصر، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، في السطور التالية:

الجنايني يحتوي ثورة صلاح

احتوى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة ثورة غضب النجم محمد صلاح باتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، وعده بمحاسبة المخطئ بأزمة التصويت كما تمنى له التوفيق، وأكد أن اتحاد الكرة يدعمه ويسانده خاصة بعد تغيير الإدارة.

وأرسل اتحاد الكرة خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“ لمعرفة أسباب استبعاد صوتي قائد ومدرب منتخب مصر من التصويت بجائزة الأفضل.

وأعلن اتحاد الكرة عقد مؤتمر صحفي، غدًا الخميس، لتقديم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون الذي يضم محمد بركات مديرًا للمنتخب، وأحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام، وسيد معوض مدربًا مساعدًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.

أزمة تسريبات في الأهلي

نشبت أزمة حادة داخل أروقة النادي الأهلي بعد تسريب صورة القميص الجديد للفريق الأحمر الأساسي والبديل والثالث وهو ما تسبب في غرامة مالية وفقًا لعقد رعاية الملابس بين الأهلي والشركة الإنجليزية التي تتولّى تصميم ملابس الفريق.

وفتح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تحقيقًا موسعًا لمعرفة المتسبب بهذا التسريب، وتردد بقوة أن أحد لاعبي الفريق الأحمر هو من قام بتسريب الصورة وسيتم توقيع غرامة مالية قاسية ضده.

على صعيد آخر أعلن النادي الأهلي عبر بيان رسمي قبول استقالة الدكتور طه إسماعيل من رئاسة لجنة التخطيط بسبب تعارض عمله مع ارتباطه بتعاقد مع قناة فضائية لتحليل المباريات.

وقال طه إسماعيل إنه سيخدم الأهلي في أي منصب، موضحًا عبر بيان رسمي أنه حاول حل الأمر وديًا بعدة حلول ولكنها فشلت في النهاية.

وشهدت تدريبات فريق الأهلي عودة الثلاثي المغربي وليد أزارو، ومحمد محمود، وسعد سمير، لاعبي الفريق الأحمر بعد التعافي من الإصابة استعدادًا لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية والتي ستقام، يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن النادي الأهلي نقل مباراة كانو سبورت من ملعب السلام إلى برج العرب في الإسكندرية بحضور 5 آلاف مشجع.

تصاعد أزمة مباراة الزمالك والمقاصة

تصاعدت أزمة مباراة فريقي الزمالك ومصر المقاصة في الجولة الثانية للدوري المصري المقررة يوم 3 أكتوبر المقبل بعد أن طلب الزمالك نقل اللقاء من ملعب السلام إلى برج العرب في الإسكندرية.

وأصدر نادي المقاصة بيانًا رسميًا أعلن خلاله ترحيبه بنقل اللقاء، ولكنه طلب تأجيل لقاء الجونة في الجولة الثالثة للدوري المقرر يوم 6 أكتوبر المقبل لمدة 48 ساعة.

وظهر مدرب الحراس الجديد الصربي باجيك دراجون خلال مران الفريق لأول مرة، وأقيم حفل تكريم لمدرب الحراس السابق أيمن طاهر الذي سينتقل لقيادة المنتخب المصري، كما أن المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لاعبيه لتحفيزهم قبل لقاء جينيراسيون فوت السنغالي، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أزمة دفاعية في بيراميدز

نشبت أزمة دفاعية في صفوف بيراميدز قبل لقاء شباب بلوزداد الجزائري، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية التي تقام بالجزائر.

وخرج من قائمة بيراميدز التي تسافر للجزائر المدافع علي جبر للإصابة، كما أن المدافع أحمد أيمن منصور يعاني أيضًا من إصابة في كاحل القدم بجانب عدم قيد الثنائي الإيفواري ويلفريد كانون ومحمد عطوة أفريقيًا.

المصري يهدد بالانسحاب من الكونفيدرالية

هدد النادي المصري البورسعيدي بالانسحاب من كأس الكونفيدرالية اعتراضًا على تعديل موعد مباراة ماليندي بطل زنجبار إلى، يوم الأحد المقبل، في الثالثة عصرًا في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وخاض الإسماعيلي تدريباته في تونس استعدادًا لمباراة أهلي بنغازي الليبي في إياب دور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، كما خاض الاتحاد آخر تدريباته استعدادًا لمواجهة العربي الكويتي التي تقرر تقديم موعدها لتقام، غدًا الخميس، بدلًا من، بعد غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب بحضور 5 آلاف مشجع.