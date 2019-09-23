سموحة ضد الأهلي والزمالك ضد الاتحاد السكندري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 4 مباريات في كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بينما يخوض قطبا الكرة المصرية أول مباراة لهما في الدوري المحلي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ23 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

الدوري المصري:

سموحة VS الأهلي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

الزمالك VS الاتحاد السكندري، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.

كأس الملك محمد السادس:

الرجاء البيضاوي المغربي VS هلال القدس الفلسطيني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

شبيبة الساورة الجزائري VS الشباب السعودي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الشرطة العراقي VS الكويت الكويتي ، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الجزيرة الإماراتي VS النصر العُماني، الساعة الـ17:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

الدوري الألماني:

فولفسبورغ VS هوفنهايم، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.