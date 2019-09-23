سموحة ضد الأهلي والزمالك ضد الاتحاد السكندري.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 4 مباريات في كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بينما يخوض قطبا الكرة المصرية أول مباراة لهما في الدوري المحلي.
وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الاثنين الـ23 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
الدوري المصري:
سموحة VS الأهلي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.
الزمالك VS الاتحاد السكندري، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة ON Sport HD.
كأس الملك محمد السادس:
الرجاء البيضاوي المغربي VS هلال القدس الفلسطيني، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.
شبيبة الساورة الجزائري VS الشباب السعودي ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
الشرطة العراقي VS الكويت الكويتي ، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2.
الجزيرة الإماراتي VS النصر العُماني، الساعة الـ17:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:45 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.
الدوري الألماني:
فولفسبورغ VS هوفنهايم، الساعة الـ21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5.