كل ما تريد معرفته عن مباراة الجزيرة ضد النصر في كأس الملك محمد السادس

يحل فريق الجزيرة الإماراتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره النصر العماني، اليوم السبت، في جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

يسعى الجزيرة لتدشين موسمه بنتيجة طيبة خارج الديار بعد أن بدأ الموسم محليًا بلقاءين في بطولة كأس الخليج العربي رغم بعض الغيابات من القوة الضاربة من نجومه، فيما يتطلع النصر العماني لتحقيق الفوز أيضًا على ملعبه.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر العماني ضد الجزيرة الإماراتي اليوم في بطولة كأس الملك محمد السادس:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 16:15 عصر اليوم بتوقيت الإمارات 15:15 بتوقيت عمان على ملعب المجمع الشبابي في صلالة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق المصري عصام عبده.

تاريخ المواجهات

أقيمت 3 مواجهات سابقة بين الفريقين كلها في بطولة دوري أبطال الخليج.

وبدأت اللقاءات يوم 26 أغسطس 2006 بدوري أبطال الخليج وفاز الجزيرة بهدف نظيف ثم تقابلا في نصف نهائي دوري أبطال الخليج عام 2007 وفاز الجزيرة ذهابًا بثنائية دون رد وبهدف نظيف.

النصر والمفاجآت

يحلم فريق النصر بتحقيق المفاجأة وحصد الفوز على الجزيرة الإماراتي، خاصة أن الفريق استعد بشكل جيد بمعسكر مغلق للمباراة بقيادة مديره الفني الكرواتي رادان الذي أكد أنه من الصعب توقع نتيجة المباراة، قائلًا: ”نواجه فريقًا قويًا يمتلك عناصر جيدة ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية وعملنا خلال فترة الإعداد على خلق التجانس بين عناصر الفريق“.

ويعتمد النصر على أبرز لاعبيه سواء الجدد مثل الحارس إبراهيم المخيني والمهاجم عبدالرحمن الغساني والمدافع عبدالمجيد اليحمدي ومحمد الحوسني ودرويش البلوشي بجانب عمر المالكي وحمد الحبسي والمهاجم السلوفيني روك.

وقال محمد عبدالعظيم ”عظيمة“ مدرب ظفار العماني السابق، لشبكة ”إرم نيوز“: إن المباراة ستكون صعبة رغم قرار الجهاز الفني لفريق الجزيرة الإماراتي بإراحة بعض اللاعبين على رأسهم عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت.

وأضاف: ”الجزيرة لديه فريق قوي ومدرب تكتيكي والنصر لا يملك خبرات كبيرة في المواجهات بالبطولات الإقليمية، ولكنْ لديه فريق مميز وأيضًا مع الصفقات التي تم التعاقد معها“.

الجزيرة.. وأفكار ستريبل

يسعى الجزيرة لتحقيق نتيجة طيبة مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل الذي شدد على قدرة فريقه على التعامل مع المباراة رغم غياب بعض اللاعبين على رأسهم القناص علي مبخوت والنجم عمر عبدالرحمن وخلفان مبارك للإجهاد.

ويراهن الجزيرة على المغربي مراد باتنا وأيضًا البرازيلي ماركوس كينو والجنوب أفريقي تيولاني سيريرو وسلطان الغافري.