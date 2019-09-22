موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

أغرى سموحة لاعبيه بمكافآت مالية مجزية في حال الفوز على الأهلي، حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في افتتاح الموسم الجديد للمسابقة، غدا الاثنين.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه 3-2 على غريمه الزمالك في مباراة كأس السوبر المصرية يوم الجمعة وسيبحث عن بداية مثالية أمام الفريق السكندري الذي يقوده هدافه السابق حسام حسن.

وقال فرج عامر، رئيس سموحة، للصحفيين: ”المكافأة الخاصة ستكون مجزية للغاية وقررنا عرضها بعد استطلاع رأي المدرب حسام حسن بجانب المكافأة المعتادة عند كل فوز“.

وأنهى الأهلي سريعًا احتفالاته بلقب السوبر وبدأ الاستعداد لانطلاقة الدوري لكنه سيفتقد جهود المدافع محمود متولي الذي أصيب في لقاء الزمالك في عضلات الفخذ الخلفية وسيغيب لنحو شهر.

واطمأن الأهلي على حالة قلب الدفاع الآخر ياسر ابراهيم الذي أصيب بإجهاد عضلي في مباراة السوبر، بينما يواصل لاعب الوسط عمرو السولية التعافي من كدمة.

ويطمح حسام حسن لانطلاقة قوية خاصة بعد استبعاده من قيادة المنتخب الوطني واختيار حسام البدري للمنصب وسيواصل الاعتماد على عناصر شابة وبعض الصفقات الجديدة. ولن يتمكن سموحة من الاعتماد على الثنائي ناصر ماهر وفوزي الحناوي المعار من الأهلي بسبب شرط يمنعهما من اللعب ضد ناديهما الأصلي.

وقال رئيس سموحة عبر صفحته في ”فيسبوك“: ”مواجهة بطل الدوري والسوبر لن تكون نزهة لأي من الفريقين“.

وأضاف: ”العميد (حسام حسن) يقود مجموعة من اللاعبين صغار السن ومعظمهم غير معروفين جماهيريًا لكن قد يصنع منهم هذا اللقاء نجومًا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورت.