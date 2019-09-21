النادي الأهلي المصري يكشف مدة غياب محمود متولي

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، صدمة شديدة في ملف الإصابة التي تعرض لها المدافع محمود متولي، خلال مشاركته في لقاء السوبر المصري أمام الزمالك، بالأمس، والذي انتهى بفوز الأحمر بنتيجة 3/2.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”أجرى محمود متولي أشعة على قدمه صباح اليوم في أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث يتواجد الفريق في معسكر برج العرب؛ استعدادًا للقاء سموحة“.

وأضاف طبيب الأهلي: ”الأشعة أثبتت تعرض محمود متولي لتمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ما يعني أن اللاعب سيحتاج إلى فترة علاج تتراوح من شهر إلى شهر ونصف“.

وعانى الأهلي من أزمة كبيرة في خط الدفاع خلال لقاء السوبر أمام الزمالك؛ بسبب الإصابات المتعددة بين صفوفه، حيث يعاني رامي ربيعة وسعد سمير من إصابات مختلفة وخاض الأحمر اللقاء دون قلبي دفاع بعد إصابة ياسر إبراهيم ومحمود متولي.