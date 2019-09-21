رينيه فايلر يقدم وعدًا لجماهير النادي الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر المصري

حقق رينيه فايلر أول لقب له مع النادي الأهلي في ثاني مباراة رسمية للمدرب السويسري عقب الفوز 3/2 على الغريم الزمالك في مباراة كأس السوبر المصرية لكرة القدم، أمس الجمعة، لكنه طالب بعدم المبالغة في الفرحة.

وقال رينيه، الذي واجه ضغوطًا شديدة عند تولي المسؤولية؛ بسبب انتقادات الجماهير لتعيينه بداعي ضعف سيرته الذاتية، إنه يجب عدم الإفراط في الاحتفال والاستعداد لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز أمام سموحة، بعد غد الإثنين.

وتقدم الأهلي 3/0 في بداية الشوط الثاني، لكنه تراجع ليسمح للزمالك بتقليص الفارق وتسجيل هدفين من علامة الجزاء.

وأبلغ الصحفيين عقب الفوز: ”التسرع الذي شاب أداء اللاعبين كان من أسباب إهدار فرص متعددة أمام المرمى، لكنني أشعر بالرضا عن الأداء بشكل عام، وخاصة من خط الدفاع؛ بسبب ظروف الإصابات“.

وأُصيب قلب الدفاع محمود متولي في منتصف الشوط الأول ليغادر الملعب ولحق به زميله ياسر إبراهيم في الشوط الثاني.

وتابع مدرب آندرلخت البلجيكي السابق: ”لن نبالغ في الاحتفال وعلينا الاستعداد سريعًا لضربة البداية في الدوري أمام سموحة. أعرف أن الأهلي اعتاد على الألقاب واعدًا بالمزيد من الجهد والوصول لمنصات التتويج“.

ونال الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الـ 11 في 16 نسخة للبطولة.

وسيلتقي الغريمان مجددًا في الدوري يوم 19 أكتوبر تشرين الأول.