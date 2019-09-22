مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو.. ويهاجم حسام عاشور قائد النادي الأهلي (فيديو)

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا كبيرًا على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بسبب تصريحاته عقب لقاء السوبر الذي جمع الفريقين، مساء الجمعة، وانتهي بفوز القلعة الحمراء بنتيجة 3/2.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت: ”حسام عاشور، لاعب قليل الأدب ولا يتحدث عن الزمالك باحترام، يقول إنه يملك عدد بطولات ويقارنها بأندية أخرى، ونسي أنه حققها بمساعدة الحكام، وكان بيحلم يلعب للزمالك، رمضان صبحي أيضًا زملكاوي“.

وأضاف مرتضى: ”تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق، بعد موسم واحد في الكرة المصرية قال إن بطولة واحدة للزمالك بـ100 بطولة للأهلي لأنها ليست بمساعدة الحكام“.

وعن الجلسة مع ميتشو، مدرب الفريق الأبيض، كشف: ”جلست مع المدير الفني حتى الساعات الأولى من صباح الأحد من أجل الحديث عن الهزيمة من الأهلي في مباراة كأس السوبر وأخبرته بكل ما في قلوب الزمالكاوية، والرجل يتفهم أن هناك أمرًا ما خاطئ“.

وتابع: ”الأهلي لم يفز بالسوبر، الزمالك هو الذي خسر، وفي الدقائق الأخيرة كانوا مرتبكين، ومحمد الشناوي يتساقط على وجهه مدعيًا الإصابة، وجمهور الأهلي يعلم ذلك تمامًا مثلما يعلم أن الدوري اتسرق“.

وأردف: ”سيصل القاهرة خلال الـ 48 ساعة المقبلة، مدربا أحمال وحراسة مرمى أجنبيان جديدان لتولى مهام عملهما مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ميتشو“.

وواصل: ”هناك إيجابيات بمباراة السوبر رغم الهزيمة، منها وجود الجماهير المحترمة، وحكم مميز، وأيضًا استفادة النادي وميتشو من هذا اللقاء“.

وشدد: ”مباراة الاتحاد السكندري في الدوري غدًا بجمهور، والفريق لن يلعب السوبر الأفريقي في قطر مهما حدث، وطلبت من الجهات الأمنية السماح بخوض مباراة جينيراسيون فوت السنغالي بحضور جماهيري يصل إلى 20 ألف مشجع“.

وتوج الزمالك بلقب النسخة الأخيرة لكأس الكونفيدرالية وينتظر تحديد موعد السوبر الأفريقي.