مرتضى منصور رئيس الزمالك يهاجم يوسف أوباما وفرجاني ساسي.. ويكشف سبب الاشتباك مع مسؤولي النادي الأهلي

علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الهزيمة التي تعرض لها الأبيض أمام الأهلي في لقاء السوبر المصري بنتيجة 3/2.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية ”في البداية أبارك للأهلي الفوز بالسوبر، الفريق الأحمر فاز باللقاء 3/2، والزمالك فاز بالبطولات 3/2 حيث تُوجنا بالسوبر المصري السعودي والكونفدرالية وكأس مصر“.

وأضاف مرتضى ”هناك بعض اللاعبين من الزمالك يحتاجون للراحة على الدكة بعض الوقت مثل يوسف أوباما وفرجاني ساسي والأخير مستواه محير وعليه أن يتذكر أننا أجلنا مباريات الدوري الموسم الماضي بسبب إصابته ومشاركته في بطولة أمم أفريقيا“.

وتابع مرتضى ”كان هناك خطأ في التشكيل منذ بداية اللقاء، كان الأفضل أن يبدأ ميتشو اللقاء بالتشكيل الذي انتهى به. أنا مش زعلان من المدرب وأتمنى أن يتعلم من أخطائه“.

على جانب آخر، هاجم مرتضى منصور، خالد مرتجى وطارق قنديل عضوي مجلس إدارة الأهلي، وزكريا ناصف عضو لجنة التخطيط في القلعة الحمراء، بسبب الأحداث التي وقعت في المدرجات في لقاء السوبر.

وقال مرتضى: ”أثناء اللقاء شتمت مجموعة من الجماهير صالح سليم فطلبت منهم التوقف وتشجيع الزمالك فقط، وبعد الهدف الأول للأهلي فوجئت بحركات غير أخلاقية من مرتجى وقنديل وناصف، وانتظرت حتى نهاية اللقاء واشتبكت معهم وحصلت على حق الزمالك، واعتذر لي العامري فاروق نائب رئيس الأهلي“.

وعن عدم تسلم ميداليات المركز الثاني قال مرتضى منصور: ”عندما علمنا بوفاة مشجع الزمالك، رفضنا المشاركة في مراسم التتويج احترامًا لمشاعر الجماهير البيضاء وحدادًا على المشجع الصغير“.

إلى ذلك، قرر مرتضى تحمل تكاليف علاج أسرة الطفل الزملكاوي المتوفى أدهم مسعد الكيكي الذي وافته المنية في حادث انقلاب حافلة على الطريق الساحلي الرابط بين دمياط والإسكندرية، تابعة لمشجعي الزمالك، وذلك أثناء سفرهم لبرج العرب، لمساندة فريقهم أمام نظيره الأهلي في مباراة السوبر التي جمعتهما أمس الجمعة.

وقرر مرتضى تفعيل عضوية مجانية لوالد الطفل ووالدته وشقيقته، مقدمًا العزاء لأسرة الطفل، ودعوة الأسرة لزيارة نادي الزمالك في أقرب فرصة.