ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على إنبي (صورة)

أحرز عبد الله السعيد هدفين ليقود بيراميدز للفوز 4-صفر على إنبي ويصل إلى 92 هدفًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ليقترب من دخول نادي المئة مع انطلاق الموسم الجديد للمسابقة اليوم السبت.

وصنع السعيد (34 عامًا) هدفًا لزميله عمر جابر في الشوط الأول ثم أضاف الهدفين الثاني والثالث، أحدهما من ركلة جزاء، قبل أن يختتم محمد فاروق الأهداف من ركلة أخرى.

وبات السعيد، الذي سدد أيضًا اليوم كرة في القائم، على بُعد ثمانية أهداف من أن يصبح تاسع لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر في الدوري المصري منذ انطلاقه في 1948.

وسجل السعيد 36 هدفًا مع الإسماعيلي و50 هدفًا مع الأهلي، إضافة إلى ستة أهداف مع بيراميدز الذي احتل المركز الثالث في الموسم الماضي، وبلغ نهائي كأس مصر قبل أن يخسر أمام الزمالك.

وقال السعيد قائد بيراميدز في تصريحات تلفزيونية: ”بداية مهمة وبدأنا بشكل جيد وهذا يعطينا ثقة.. طموحنا أن نكرر ما فعلناه في الموسم الماضي وسنحاول المنافسة بقوة“.

وفي وقت سابق سجل محمد ناجي (جدو) هدفًا بطريق الخطأ في مرماه ليمنح الإسماعيلي الفوز 1-صفر على الجونة، لكن أول هدف في المسابقة بالموسم جاء عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري عندما منح المقاولون العرب الفوز 1-صفر على طلائع الجيش.

وجاء هدف الإسماعيلي بعدما أرسل عبد الرحمن مجدي ركلة حرة حاول جدو، هداف كأس الأمم الأفريقية 2010 إبعادها، لكنه وضعها برأسه في مرماه بطريق الخطأ بعد مرور ربع ساعة من البداية.

واليوم وبضربة رأس أيضًا استغل الجزيري تمريرة من محمد سالم من الجهة اليمنى وأحرز هدف المقاولون قبل ربع ساعة من النهاية.

وكان المقاولون قد أهدر ركلة جزاء بعد مرور ساعة من اللعب، إذ أنقذ محمد بسّام حارس الجيش الكرة التي سددها المدافع محمد سمير، واحتسبت الركلة بعد خطأ من أحمد سامي ضد طاهر محمد طاهر.

ويختتم الأهلي حامل اللقب والزمالك الجولة يوم الإثنين المقبل.