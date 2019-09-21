موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: قرار حاسم من محمود الخطيب.. وعبدالله السعيد على أعتاب إنجاز تاريخي

افتتحت منافسات بطولة الدوري المصري اليوم السبت لموسم 2019 – 2020، بعدما فاز بيراميدز على حساب ضيفه إنبي برباعية دون رد كما تغلب المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدف نظيف وبنفس النتيجة فاز الإسماعيلي على مضيفه الجونة.

ومازالت أصداء فوز الأهلي بلقب كأس السوبر المصري مستمرة سواء بالاحتفالات في القلعة الحمراء أو الأزمات التي بدأت تطرق أبواب الزمالك من جديد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم السبت 21 سبتمبر 2019:

فرمان صارم من الخطيب

اتخذ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قرارًا صارمًا بعد تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك بتعديل لائحة الفريق الأحمر لتحفيز اللاعبين للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد الخطيب في فندق إقامة النادي الأهلي في الإسكندرية وحضر مران الفريق بعد لقاء الزمالك استعدادًا لمواجهة سموحة السكندري بعد غدٍ الإثنين في الجولة الأولى للدوري.

وعقد الخطيب جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر طالبهم بالتركيز الشديد لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا وهو الهدف الأساسي للأهلي هذا الموسم كما أشاد بما قدموه في لقاء السوبر.

وقرر الخطيب صرف مكافآت استثنائية خاصة بعد لقاء السوبر كما طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني المساعدة في وضع لائحة جديدة للفريق لتحفيزهم للفوز بلقب دوري الأبطال.

وتأكد غياب محمود متولي مدافع الفريق لمدة لن تقل عن 4 أسابيع بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية كما يغيب الثنائي ياسر إبراهيم وعمرو السولية عن لقاء سموحة.

وانضم السويسري شعيب شعيب محلل الأداء الجديد للجهاز الفني لفريق الأهلي بناء على طلب فايلر.

ميتشو مهدد بالإقالة في الزمالك

أصبح المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني لفريق الزمالك مهددًا بقوة بالرحيل عن قيادة الفريق حال الفشل في عبور عقبة جينيراسيون فوت السنغالي في دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك استياءه من بعض قرارات ميتشو في جلسة عقدها مع نجله أمير المشرف على الكرة، لمناقشة أسباب ضياع كأس السوبر وخاصة مسألة الإبقاء على مصطفى محمد بديلًا.

بيراميدز يتصدر الدوري مبكرًا

اعتلى فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري مبكرًا بفوزه الساحق على ضيفه إنبي برباعية نظيفة في الدوري.

واقترب عبد الله السعيد من إنجاز تاريخي بدخول نادي المئة هدف بعدما وصل إلى 92 هدفًا.

واعتلى السعيد صدارة هدافي الدوري كما أصبحت هناك 8 أهداف تبعده عن دخول نادي المئة.

سموحة محروم من ثنائي الأهلي

تأكد غياب الثنائي ناصر ماهر وفوزي الحناوي لاعبي سموحة المعارين من الأهلي بسبب وجود بند في عقد الإعارة يمنعهما من مواجهة الأهلي.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد تحفيز لاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الزمالك في افتتاح مشواره في الدوري.

48 ساعة تحسم تشكيل جهاز البدري

عقد عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المؤقت، اجتماعًا مع حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة أن البدري سيعلن تشكيل الجهاز المعاون للمنتخب خلال 48 ساعة.