تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية، اليوم الجمعة، إلى ملعب الجيش ببرج العرب، حيث يقام ”الكلاسيكو“ الساخن بين الأهلي، بطل الدوري، والزمالك، بطل مسابقة الكأس، في النسخة الـ 16 من الكأس السوبر المحلية والمؤجلة عن موسم 2017-2018.

وجاء ”الكلاسيكو“ بين قطبي الكرة المصرية بعد شهر و20 يومًا على مواجهتهما الأخيرة في الدوري، في 28 يوليو، في ختام الموسم الماضي عندما فاز الأهلي 1-0، وقبل يوم واحد على انطلاق الموسم الجديد المقرر السبت، علمًا بأنهما سيتواجهان في الكأس السوبر عن الموسم الماضي، اليوم الجمعة.

ويبدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري بمواجهة ضيفه سموحة، الإثنين، بينما يلتقي الزمالك، وصيف النسخة الماضية، ضيفه الاتحاد السكندري في اليوم ذاته.

وأحرز الأهلي، في يوليو الماضي، لقبه الرابع تواليًا والحادي والأربعين في تاريخه، بعد موسم امتد لنحو عام وكان الأطول في تاريخ الدوري منذ انطلاقه عام 1948.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الكأس السوبر، حيث ظفر به عشر مرات آخرها موسم 2016-2017 على حساب المصري البورسعيدي، في حين توج به الزمالك ثلاث مرات آخرها موسم 2015-2016 على حساب الأهلي بركلات الترجيح، وحرس الحدود والمقاولون العرب مرة واحدة.

ويدخل القطبان الكلاسيكو بإدارة فنية جديدة، إذ يخوض الأهلي مباراته الثانية بقيادة مديره الفني الجديد السويسري رينيه فايلر خليفة الأوروغواياني مارتن لاسارتي، فيما يلعب الزمالك مباراته الخامسة بقيادة مدربه الصربي ميلوتين سريدوييفيتش ”ميتشو“ خلفًا لخالد جلال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري ‎

سيتم بث المباراة على قناة ”أون سبورت“ وقناة النيل للرياضة، بالإضافة إلى تايم سبورت البث الأرضي.