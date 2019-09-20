نادي الزمالك يهدد بالانسحاب من السوبر الأفريقي حال إقامته في قطر (شاهد)

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الانسحاب من لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، في حال إقامة المباراة في دولة قطر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية “ تلقيت معلومة من أحد الصحفيين أن الاتحاد الأفريقي ”الكاف“ سيقيم لقاء السوبر الأفريقي بين الزمالك بطل الكونفدرالية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر، وأنا أحذر الكاف من هذا الأمر“.

وأضاف مرتضى “ أحذر الكاف من اللعب بالنار، لو وقفوا على دماغهم الزمالك نادي الوطنية والكرامة لن يذهب إلى قطر عند تميم وموزه اللي بيقتلوا ولادنا، حتى لو سنهبط للدرجة التاسعة“.

وعن لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي قال مرتضى: ”مباراة مهمة جدًا الأهلي نادي كبير، ويمتلك لاعبين محترمين، بطولة مهمة بالنسبة للأهلي لأنه في حال خسارته يكون خسر كل البطولات ومهمة لنا كنادي زمالك حتى نفوز ب 4 بطولات هذا الموسم“.

وأضاف مرتضى “ لاعبو الزمالك لديهم حافز أكبر لأنهم يريدون إكمال سعادة الجماهير التي تعد بالملايين، وأطلب من الجماهير لا تخذلونا“ جمال الغندور رئيس لجنة الحكام لم يكن له دور لاستقدام طاقم الحكام الألماني، عمرو الجنايني هو من تكفل بالأمر ، الغندور كان يريد استقدام طاقم حكام عربي، ربما كان يفاجئنا بـ “علي حلولة”.