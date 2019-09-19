أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد النهائي الخاص بمباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك.

ويواجه الأهلي الزمالك اليوم الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس السوبر المصري بحضور 10 ألاف مشجع.

وتم تغيير ميعاد المباراة لتقام في تمام الساعة السابعة مساءً بدلًا من الثامنة يوم الجمعة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بكأس السوبر برصيد 10 ألقاب من 15 بطولة، بينما فاز الزمالك باللقب 3 مرات ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب، وحرس الحدود.

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك‎

ستبدأ المباراة في تمام الساعة 8.00 مساء بتوقيت القاهرة، 9.00 بتوقيت مكة المكرمة.