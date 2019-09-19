مباراة الأهلي والزمالك.. ميتشو يحذّر دفاع الأبيض وفايلر يحفز لاعبي الأحمر

حذّر الصربي ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) مدرب الزمالك دفاع فريقه من التمريرات العرضية للأهلي وعدم ترك مساحات خالية للمنافس، بينما طالب نظيره السويسري رينيه فايلر هجوم فريقه باستغلال الفرص، والتركيز أمام مرمى الزمالك قبل لقاء الفريقين لحسم لقب السوبر المحلي لكرة القدم، غدًا الجمعة.

وقال نادي الزمالك في بيان رسمي إن ميتشو عقد جلسة مهمة مع اللاعبين عقب التدريب الرئيس، أمس، ركز خلالها على كيفية التعامل مع مباراة يوم غدٍ.

وأضاف النادي:“طالب ميتشو المدافعين بتوخي الحذر من التمريرات العرضية للأهلي وأثرها داخل منطقة جزاء الزمالك، وشمل التحذير عدم ترك مساحات في الوسط تسمح للاعبي الأهلي بالسيطرة والتحكم في إيقاع المباراة“.

وتحدث المدرب الصربي للمدافعين كل لاعب بمفرده، ووجه لهم نصائح مهمة بالتمركز الجيد وضرورة التماسك.

واطمأن ميتشو على جاهزية صانع اللعب محمود عبد الرازق (شيكابالا) قائد الفريق والذي عانى الأسبوع الماضي من شد في العضلات.

*رسالة فايلر

وفي المقابل وجه فايلر رسالة موجزة للاعبي فريقه لتحفيزهم على تحقيق الفوز.

وقال فايلر:“نطالب الجميع بإثبات جدارة ارتداء القميص الأحمر، ويجب أن نترجم ذلك إلى بطولات، وأحد أهم العوامل التي جعلتني هنا لتدريب الأهلي هو بطولاته، والتحدي المستمر الذي يعيشه الفريق، والمساندة والدعم الذي يلقاه من الجماهير، لذا ينبغي الفوز بكأس السوبر“.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للصحفيين:“الجهاز الفني لديه فرصة للرد على الانتقادات التي تعرض لها في بداية التعاقد معه وتثبيت أقدامه، وهو الأجدر بقيادة الأهلي“.

ويفاضل فايلر بين الدفع بصلاح محسن أو مروان محسن في الهجوم بعد أن استبعد المغربي وليد أزارو لإصابته في أربطة الركبة.

وطلب فايلر من المهاجمين استغلال الفرص وتحويلها لأهداف نظرًا لأن السيطرة على المباريات لا تتناسب مع الأهداف التي يسجلها الفريق.

وأطمأن المدرب السويسري على جاهزية قلب الدفاع رامي ربيعة العائد من الإصابة، ويفاضل بينه وبين ياسر إبراهيم للدفع بأحدهما بجوار محمود متولي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي للفوز بكأس السوبر برصيد 10 ألقاب من 15 بطولة، بينما فاز الزمالك باللقب 3 مرات ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب، وحرس الحدود.