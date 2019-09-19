موجز أخبار الأهلي والزمالك ومنتخب مصر: صراع الجهاز المعاون للبدري يشتعل.. وفايلر يُجمد نجم القلعة الحمراء

فاجأ الاتحاد المصري لكرة القدم المتابعين بإعلان تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي أقيل من منصبه عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك يوم الخميس:

صراع الجهاز المعاون للبدري يشتعل

اشتعل صراع الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد حسام البدري الذي تولى المهمة خلفًا لأجيري.

وطلب البدري تعيين أحمد أيوب مدربًا عامًا وسيد معوض مدربًا مساعدًا وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، لكن اتحاد الكرة يرغب في إضافة طارق مصطفى مدربًا عامًا بجانب وجود ترشيحات لبعض الأسماء لمنصب مدير المنتخب بين حماده المصري وأحمد حسن ومحمد بركات بعد تعثر التفاوض مع عماد متعب بعد تعيين البدري.

فايلر يجمد لاعب الأهلي

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي تجميد اللاعب حسين السيد واستبعاده من حساباته، بعد أن خرج من قائمة الفريق لمواجهة كأس السوبر أمام الزمالك غدًا الجمعة في ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقرر فايلر تمديد معسكر الفريق بالإسكندرية لحين خوض لقاء سموحة يوم الإثنين المقبل في الجولة الأولى لبطولة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة كالتالي: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت

قرر نادي الزمالك تحفيز لاعبيه بالمكافآت قبل لقاء السوبر ضد الأهلي بعدما صرف مكافآت الفوز بكأس مصر.

وعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل لقاء الأهلي وطالب بضرورة الفوز بلقب كأس السوبر وإسعاد الجماهير.

وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانًا رسميًا أعلن خلاله أنه لم يتم تحديد موعد لقاء كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي بعد.

بيراميدز يفقد جبر أمام إنبي

تأكد غياب اللاعب علي جبر مدافع بيراميدز عن مباراة إنبي في افتتاح بطولة الدوري يوم السبت المقبل بسبب الإصابة.

ويغيب أيضًا عن بيراميدز المدافع أحمد أيمن منصور، بينما تعافى الظهير الأيسر محمد حمدي من الإصابة التي تعرض لها.