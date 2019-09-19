رسميًا: حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر‎

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، رسميًا، تعيين حسام البدري مدربًا للمنتخب الأول، ليخلف المكسيكي خافيير أجييري.

وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي: قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه، مساء أمس، الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلي:

أولًا: تعيين الكابتن حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

ثانيًا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها.

ثالثًا: إقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالإسكندرية، واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .

يشار إلى أن الاتحاد المصري أقال المدرب المكسيكي خافيير أجييري من تدريب المنتخب الأول؛ عقب الخروج من الدوري الثاني بكأس الأمم الأفريقية 2019 التي استضافتها مصر.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الشد والجذب، بعد أن كان هناك استقرار على تعيين إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري، ولكن رفض النادي البورسعيدي حال دون اتخاذ القرار.

وعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة وتم الإعلان عن تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا.

ورغم أن كل الترشيحات كانت تصب في مصلحة اختيار إيهاب جلال لقيادة الفراعنة، إلا أن الساعات الماضية شهدت تراجعًا ليدخل البدري في الصورة بقوة ويتم اختياره؛ بسبب الإنجازات التي حققها خلال 3 ولايات قاد فيها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.