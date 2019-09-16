موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. فايلر يحتوي غضب نجم الأحمر.. ومكالمة أبوريدة تعيد حسابات مدرب منتخب مصر

أصبحت مسألة تعيين مدرب جديد لمنتخب مصر الشغل الشاغل لدى المتابعين للكرة المصرية بعد أن طالت فترة اختيار مدير فني جديد للفراعنة، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، عقب توديع بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين:

فايلر يحتوي غضب الشحات

احتوى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضب لاعبه حسين الشحات الذي استفسر عن عدم إشراكه في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد فايلر للاعب أنه سيمنح الفرصة للجميع، ولكن الأهم أن يتمسك كل لاعب بالفرصة كاملة من أجل إثبات ذاته.

وطلب فايلر من المعد البدني توماس بينكلي تجهيز برنامج استشفائي للعلاج من الإجهاد الذي لاحق الفريق؛ بسبب طول رحلة السفر إلى غينيا الاستوائية بعد الفوز على كانو سبورت بثنائية دون رد.

وتضاءلت فرص لحاق المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي؛ بسبب إصابته بجزع في الركبة، وهو ما يهدد مشاركته في المباراة القادمة ضد الزمالك في بطولة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تكريم بعض أبطال الألعاب الجماعية والفردية في احتفالية اليوم الاثنين في مقر النادي بمدينة نصر.

مرتضى يطلب تذاكر السوبر.. وشيكابالا جاهز

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحصول على 5 آلاف تذكرة لجماهير القلعة البيضاء لحضور مباراة الأهلي في كأس السوبر لتوزيعها على أعضاء الجمعية العمومية.

وأجرى مرتضى اتصالًا بعمرو الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة طلب منه ضرورة تسليمه التذاكر لتوزيعها داخل مقر النادي.

وتأكدت جاهزية القائد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك لخوض اللقاء بعد التخلص من الآلام العضلية التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة جينيراسيون فوت بطل السنغال في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا التي خسرها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

مكالمة أبوريدة تعيد حسابات المنتخب

شهد ملف تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر تطورات جديدة بعدما كانت الرؤية مستقرة على تعيين إيهاب جلال مدرب المصري البورسعيدي.

وأجرى سمير حلبية رئيس النادي المصري اتصالًا بهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق وطلب وساطته من أجل إقناع اتحاد الكرة بإيقاف المفاوضات مع إيهاب جلال لضيق الوقت وعدم وجود بديل مناسب بعد اعتذار حسام البدري عن خلافة جلال.

وتواصل أبوريدة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية وطرح عليه رؤية النادي المصري، كما نصحه بإيقاف المفاوضات مع إيهاب جلال ورشح الثنائي حسام البدري وحسام حسن لقيادة المنتخب.

وأجرى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت اتصالًا بفرج عامر، رئيس نادي سموحة لمعرفة رأيه في فكرة تعيين حسام حسن مدربًا للمنتخب ورحب عامر بالأمر وهو ما يقرب حسام من قيادة الفراعنة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة جلسة حاسمة بين أعضاء اللجنة الخماسية لإتمام التعاقد مع مدرب جديد للفراعنة لقيادة المنتخب في تصفيات أمم أفريقيا 2021 التي تبدأ يوم 11 نوفمبر المقبل بلقاء كينيا بدور المجموعات.

وكثف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام اتصالاته ببعض الحكام الأوروبيين من أجل تعيين حكم مميز لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل.

صفقة جديدة لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع أحمد حمودي صانع ألعاب الأهلي السابق في صفقة انتقال حر.

وأصبح حمودي آخر صفقات بيراميدز للموسم الجديد بعد أن رحب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني بضم اللاعب لخبراته وإجادته كصانع لعب محوري وأيضًا كجناح.

الإسماعيلي يستعد لافتتاح الدوري بفوز ودي

حقق الإسماعيلي فوزًا وديًا على الساحل السعودي برباعية دون رد قبل لقاء الجونة بافتتاح الدوري، واطمأن المدرب الصربي ميودراج يسيتش على نجومه قبل مواجهة الجونة يوم الأحد المقبل بافتتاح الدوري.

وتعاقد إف سي مصر مع أحمد عبدالموجود لاعب المصري البورسعيدي السابق الذي تعثرت محاولات انتقاله إلى أسوان.

وأعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة أنه لن يعترض على قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، رغم إقامة لقاء أسوان عصرًا في درجة حرارة تصل إلى 43 درجة بجانب اللعب ضد الجونة بعد فاصل زمني أقل من 72 ساعة.