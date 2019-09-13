التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

استقر رينيه فايلر مدرب الأهلي المصري الجديد على ملامح التشكيلة الأساسية لبطل مصر في أول مباراة له عندما يحل ضيفًا على كانو سبورت في غينيا الاستوائية غدًا السبت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتولى السويسري فايلر قيادة الأهلي قبل نحو أسبوعين خلفًا لمارتن لاسارتي ويأتي على رأس أولوياته التتويج بلقب دوري الأبطال الغائب منذ 2013.

وهذه أول تجربة لفايلر، مدرب أندرلخت البلجيكي السابق، في أفريقيا ويأمل أن تكون بدايته موفقة رغم المخاوف من التأثر بالهطول المتوقع للأمطار.

وشاهد فايلر وطاقمه آخر مباراة لكانو سبورت للتعرف إلى المنافس وقال موقع الأهلي على الإنترنت إن المدرب ركز في التدريبات على الكرات الثابتة والتمريرات العرضية.

وسيعتمد الأهلي على الحارس محمد الشناوي بعد تعافيه وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني ومحمود متولي وياسر ابراهيم على الأرجح.

وفي خط الوسط سيراهن فايلر على حمدي فتحي وعمرو السولية ووليد سليمان بنسبة كبيرة ويضم الخط الأمامي رمضان صبحي ومحمد مجدي (قفشة) ورأس الحربة مروان محسن.

وتنتظر فايلر مواجهات صعبة في بداية مشواره إذ يواجه الغريم الأزلي الزمالك على كأس السوبر المصرية يوم 20 هذا الشهر ثم يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري أمام سموحة.