على طريقة عمرو وردة.. محمد النني يتواصل مع فتاة تركية عبر ”إنستغرام“ (صور)

نشرت فتاة تدعى بيرين جوني، عبر موقعها في ”إنستغرام“، محادثات لها مع الدولي المصري محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب صحيفة ”fanatik“ التركية، فإن الفتاة التي تلقب بـ“ظاهرة إنستغرام“، قامت بنشر محادثات لها مع النني الذي حاول التواصل معها.

وكان النجم المصري الآخر عمرو وردة تعرض لموقف مشابه، خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا، بعد تسريب فيديوهات مسيئة واتهامه بالتحرش من قبل عارضة أزياء، ما أدى إلى استبعاده من قائمة منتخب مصر، قبل أن يتدخل اللاعبون ليضغطوا على اتحاد الكرة المصري وينجحوا بإعادته لمعسكر المنتخب.

يذكر أن النني انضم على سبيل الإعارة لبشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من آرسنال الإنجليزي.