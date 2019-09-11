موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الأحمر يستغني عن لاعب جديد.. والأبيض يحاول خطف نجم الإسماعيلي

تستعد الأندية المصرية لاستئناف المشوار الأفريقي في بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية بعد أن سافرت بعثات أندية الأهلي، والزمالك، والمصري البورسعيدي، بينما يستعد بيراميدز لمواجهة قوية ضد شباب بلوزداد الجزائري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الأربعاء:

الأهلي يستعد للاستغناء عن لاعب جديد

يستعد النادي الأهلي للاستغناء عن لاعب جديد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية يوم 15 سبتمبر الجاري.

ويدرس الأهلي بجدية قيد كريم وليد نيدفيد لاعب الوسط والاستغناء عن أحمد حمدي صانع الألعاب الصاعد بعد تلقيه عرضًا من أحد أندية الدوري الكرواتي بجانب مفاوضات من فريقين بالدوري المصري.

وأعلن النادي الأهلي التقدم بطعن ضد غرامة الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ لصالح اللاعب الأسبق للفريق البرازيلي هيندريك هيلمكه والتي تبلغ 990 ألف دولار.

وخاض الفريق الأحمر مرانًا استشفائيًا بعد وصوله إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت أكاديمي التي تقام، السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي إعارة لاعبه عمرو جمال إلى طلائع الجيش لمدة موسمين مقبلين ضمن صفقة انتقال عبد الفضيل إبراهيم لاعب فريق سلة الطلائع للقلعة الحمراء.

الزمالك يتحرك لحسم صفقة باهر

تحرك نادي الزمالك لحسم صفقة باهر المحمدي ظهير أيمن الإسماعيلي ومنتخب مصر.

وتدور في الأفق محاولات لحسم الصفقة خلال شهر يناير المقبل، بعد أن تم التواصل مع إدارة الإسماعيلي لرحيل حازم إمام الظهير الأيمن إلى قلعة الدراويش.

ووصلت بعثة الفريق إلى السنغال استعدادًا لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

أزمة في بيراميدز بسبب أنطوي

تلقى الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر ضربة قوية بعد إصابة الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق.

وتعرَّض أنطوي لإصابة قوية في العضلة الخلفية تهدد لحاقه بمباراة شباب بلوزداد الجزائري، يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

واشتكى محمد حمدي الظهير الأيسر من إصابة عضلية، ولكنه سيلحق -على الأرجح- بمباراة بلوزداد

قرار اتحاد الكرة يثير الجدل

أثار اتحاد الكرة المصري الجدل بقرار إقالة محمد الشريعي المدير المالي بعد أسبوع واحد من تعيينه.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة الشريعي، وهو ما جاء بعد تدخل من السنغالية فاطمة سامورا أمين عام الاتحاد الدولي ”فيفا“ والمشرف على الكرة الأفريقية بداعي أن الشريعي عليه تحفظات أدت لإقالته من الاتحاد الأفريقي.

الإسماعيلي يطرح تذاكر موقعة بنغازي

طرح مسؤولو النادي الإسماعيلي 7 آلاف تذكرة لحضور مباراة أهلي بنغازي الليبي، بعد غدٍ الجمعة، في البطولة العربية.

وأبدى إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري، تخوفه من الغيابات بين صفوفه قبل لقاء ماليندي بطل زنجبار في الكونفيدرالية في ظل إصابة أحمد ياسر مهاجم الفريق وتأثر الفلسطيني محمود وادي بالإجهاد.