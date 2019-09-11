موعد مباراة الزمالك ضد جنيراسيون فوت في دوري أبطال أفريقيا

نال ميلوتين سريدويفيتش ”ميتشو“، مدرب الزمالك، دفعة قوية في بداية مشواره مع الفريق بعد التتويج بكأس مصر لكرة القدم، مما يفتح شهيته قبل استكمال منافسات دوري أبطال أفريقيا وخوض مباراة السوبر المصري ضد الأهلي.

واجتاز الصربي ميتشو أول اختبار حقيقي بنجاح بعد الفوز 3-صفر على بيراميدز في نهائي الكأس، يوم السبت المقبل، بعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من تولي القيادة، على أن تكون مباراة العودة في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

ويستعد الزمالك لمواجهة جنيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال في دكار، يوم الأحد، في خطوة نحو حلم استعادة اللقب القاري الغائب منذ 2002.

ويحظى ميتشو بخبرة طويلة في أفريقيا وسبق له تدريب أورلاندو بايرتس في جنوب أفريقيا قبل قيادة الزمالك كما درب منتخبي رواندا وأوغندا، لكنه كان بعيدًا عن الألقاب القارية.

وساعد ميتشو الزمالك في اكتساح ديكيداها الصومالي 13-صفر في مجموع مباراتين بالدور التمهيدي في بداية مسيرته في مصر.

وقال ميتشو للصحفيين قبل السفر للسنغال: ”أعرف مدى أهمية دوري الأبطال للزمالك وأعلم أيضًا أن الفريق لم يفز بالبطولة منذ سنوات طويلة مضت وسأعمل بكل تركيز للتتويج باللقب“.

وتجنب الحديث عن لقاء القمة ضد الأهلي في كأس السوبر يوم 20 من الشهر الجاري للتركيز في المواجهة الأفريقية.

وأضاف: ”لا أفكر في السوبر حاليًا ومباراتنا ضد بطل السنغال هي الأهم الآن.

”التتويج بكأس مصر مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة واجتهاد والتزام وتعاون بين الجميع من جهاز فني ولاعبين“.

ويغيب عن اللقاء القادم محمود عبد الرزاق ”شيكابالا“، قائد الزمالك وصانع اللعب المتألق مؤخرًا، بعد إصابة عضلية في نهائي الكأس.

موعد المباراة

وتنطلق مباراة الزمالك ضد جنيراسيون فوت السنغالي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.