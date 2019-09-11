فايلر يضع النادي الأهلي المصري في ورطة بسبب صفقة كهربا

وضع السويسري فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الأهلي المصري، إدارة النادي في ورطة، بعد أن تحفظ علي ضم محمود عبدالمنعم ”كهربا“ المحترف في الدوري البرتغالي، لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”فايلر أبدى تحفظه على ضم كهربا بعدما عرضت لجنة التخطيط بالنادي اللاعب عليه، بسبب وجود عدد كبير من الأجنحة الهجومية في صفوف الفريق، مثل جونيور أجاي وحسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو وأحمد الشيخ، ما سيتسبب في أزمة للجهاز الفني في اختيار من يشارك أساسيًا، وسيحدث حالة من الغضب لمن سيجلس على الدكة“.

وأَضاف المصدر: ”فايلر طلب تأجيل الصفقة لحين مشاهدة عدة مباريات للاعب مع فريقه البرتغالي، وطلب إحضار سيديهات لمبارياته السابقة مع الزمالك للتعرف على مستواه وهل سيفيد الفريق في حالة ضمه خلال يناير أم لا؟“.

وتابع: ”فايلر يفكر بجدية في تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم الحالي، في حالة ظهور أحمد الشيخ وحسين الشحات وأجاي وجيرالدو بمستوى جيد في المباريات المحلية الأفريقية، ما يضع الأهلي في ورطة، خاصة أن اللاعب تلقى وعدًا صريحًا بالانضمام للقلعة الحمراء في يناير“.

ومن جانب آخر أغلق النادي الأهلي بشكل نهائي ملف التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، بعد أن رفض فايلر انضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرضت لجنة التخطيط على فايلر اسم حسام حسن مهاجم سموحة لضمه في فترة الانتقالات الصيفية، لكن فايلر أبدى عدم اقتناعه بمستوى اللاعب، وأكد أن وجود أزارو ومروان محسن كافٍ للفريق حتى يناير المقبل.

وطلب فايلر ترشيح مهاجم متميز من قطاع الناشئين ليتم تصعيده للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، ومنحه فرصة في مباريات الدوري، على أمل اكتشاف مهاجم جيد بدلًا من شراء حسام حسن.