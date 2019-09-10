موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تصاعد أزمة الشناوي في القلعة الحمراء.. وقائد الأبيض يطلب الرحيل

أصبحت الأجواء داخل الأندية الثلاثة الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، في غاية الإثارة والسخونة في ظل الاستعداد لاستئناف المشوار الأفريقي من جديد ومع إسدال الستار على منافسات بطولة كأس مصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الثلاثاء:

تصاعد أزمة الشناوي في الأهلي

تصاعدت أزمة حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي بعد أن فوجئ بتصريحات من مدير الكرة سيد عبد الحفيظ ينفي خلالها عدم وجود عروض للحارس من أندية الدوري السعودي رغم وصول المفاوضات لمرحلة متقدمة.

وأكدت مصادر مقربة من الشناوي لـ“إرم نيوز“، أن الحارس الدولي غاضب من تصرفات مدير الكرة، خاصة بعد تسريبه أنباء عن تعديل عقد الشناوي، رغم أن ذلك لم يحدث بخلاف أنه ينفي وجود مفاوضات من النصر السعودي، رغم وصول هذه المفاوضات لمرحلة متقدمة لولا رفض مسؤولي القلعة الحمراء خوفًا من غضب الجماهير.

وخاض الأهلي مرانه الأخير قبل السفر إلى غينيا الاستوائية، فجر الأربعاء، في رحلة تستغرق 12 ساعة تقريبًا، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي خلال تصريحات لصحيفة سويسرية، أنه سعيد بقيادة الفريق الأحمر ويتطلع لتحقيق الألقاب وتقديم بداية قوية، يوم السبت المقبل، في دوري الأبطال، موضحاً أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك نصحه بقبول عرض الأهلي.

قائد الزمالك يطلب الرحيل

طلب حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك الرحيل عن الفريق بسبب تجاهل المدرب الصربي ميتشو له، واستمرار استبعاده من المباريات بعد خروجه من القائمة التي تغادر للسنغال لخوض لقاء غينيريشن فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل.

وعقد ميتشو جلسة مع لاعبيه وطالبهم بغلق صفحة الفوز بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية دون رد والتركيز في المشوار الأفريقي.

واستبعد ميتشو اللاعب محمود عبد الرازق ”شيكابالا“، نجم الفريق، من رحلة السنغال للإجهاد، وضمت القائمة: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي فى حراسة المرمى، ومحمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد – محمود عبد العزيز – فرجاني ساسي – أحمد زيزو – يوسف أوباما – محمد عنتر – أشرف بن شرقي – كريم بامبو في خط الوسط، وخالد بو طيب – مصطفي محمد – عمر السعيد فى خط الهجوم.

ثورة ديسابر تهدد نجوم بيراميدز

انفجرت ثورة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز ضد لاعبي الفريق.

وعنف ديسابر اللاعبين، خاصة أحمد الشناوي حارس المرمى لإصراره على المشاركة رغم عدم الجاهزية في نهائي كأس مصر.

المصري يغلق صفحة جلال.. والإسماعيلي يحل أزمة همام

أغلق النادي المصري صفحة رحيل مدربه إيهاب جلال لقيادة المنتخب، وعقد سمير حلبية رئيس النادي جلسة مع لاعبيه طالبهم بالتركيز في لقاء ماليندي بطل زنجبار في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأنهى الإسماعيلي أزمة لاعبه الجديد العراقي همام طارق بعد استلام بطاقته الدولية وإنهاء إجراءات وصوله لمصر.

وأعلن محمود فتح الله مدافع الزمالك الأسبق، اعتزاله كما انتقل النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك على سبيل الإعارة إلى صفوف ”المقاولون العرب“.