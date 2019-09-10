اتحاد الكرة المصري يعاقب شيكابالا بعد إثارته للجماهير في نهائي كأس مصر

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، عقوبات مالية على نادي الزمالك ولاعبه محمود عبدالرازق ”شيكابالا”، بجانب معاقبة ثلاثي بيراميدز علي جبر وعمر جابر وأحمد الشناوي لعدم تسلم ميداليات المركز الثاني عقب مباراة نهائي كأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر الأحد الماضي، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهاية بثلاثية دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وأصدرت اللجنة بيانًا جاء نصه كالتالي:

”اجتمعت اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف، وأصدرت البيان والقرارات التالية:

ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كأس مصر والتي أقيمت يوم الأحد الموافق 8/9/2019، على ملعب استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والذي ثبت منه للجنة أن المباراة بدأت في تمام الساعة الثامنة مساءً، وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بنتيجة (3 /0)، وكان هناك حضورٌ جماهيري للفريقين، وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات والتي اطمأنت إليها اللجنة وهي:

– ارتداء اللاعب أحمد الشناوي ”حارس مرمى نادي بيراميدز“ طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه في المؤتمر التنسيقي.

– ترديد جمهور نادي الزمالك عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة ضد لاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي على النحو المبين بالتقرير.

– تأخر الفريقين عن النزول إلى الملعب في بداية الشوط الثاني على النحو المبين بالتقرير.

– دخول الجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك لأرضية الملعب عقب كل هدف.

– وحيث ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبدالرازق الشهير بـ (شيكابالا) بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية.

– وحيث ثبت للجنة عدم صعود كل من اللاعبين: علي جبر، عمر جابر، وأحمد الشناوي، لاعبي نادي بيراميدز إلى منصة التتويج لاستلام الميداليات الخاصة بهم.

الأمر الذي يتعين معه المعاقبة على تلك المخالفات عملًا بما ورد بنصوص النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه.

لذلك قررت اللجنة الآتي:

– أولًا: تغريم نادي الزمالك مبلغًا وقدرة مائة ألف جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار عن المخالفة الانضباطية، وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعبي نادي بيراميدز والنادي الأهلي.

– ثانيًا: تغريم لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق الشهير بـ (شيكابالا) مبلغ خمسين ألف جنيه، وذلك لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم تُسدد في مده أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار لما بدر منه على النحو المتقدم وصفه.

ثالثًا: تغريم كل من: علي جبر، وعمر جابر، وأحمد الشناوي، لاعبي نادي بيراميدز مبلغًا وقدرة ثلاثون ألف جنية لكل منهم، تُسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، بسبب واقعة عدم الصعود إلى منصة التتويج على النحو المتقدم وصفه.

– رابعًا: توجيه التحذير للجهاز الفني والإداري لنادي الزمالك بعدم الدخول لأرضية الملعب أثناء سير المباراة دون إذن الحكم.

– خامسًا: توجيه التحذير لفريقي الزمالك وبيراميدز للتأخر في نزول الملعب حالة بدء الشوط الثاني على النحو المتقدم وصفه.

– سادسًا: توجيه التحذير للاعب أحمد ناصر محمود معوض الشناوي حارس مرمي نادي بيراميدز لعدم التزامه بالزي المتفق عليه على النحو المتقدم وصفه.