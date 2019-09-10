شيكابالا قائد الزمالك يكشف حقيقة إساءته للنادي الأهلي في احتفالات نهائي كأس مصر (شاهد)

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة بنادي الزمالك، كواليس ما حدث مع جماهير القلعة البيضاء عقب نهاية مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز، وذلك ردًا على اتهامه بالإساءة للنادي الأهلي.

وكان مقطع فيديو تم تداوله لشيكابالا أثناء احتفاله مع الجماهير البيضاء، ظهر فيه وهو يقوم بتوجيههم بيده في حين رددوا هم هتافات معادية للأهلي في الوقت الذي كان يرقص فيه اللاعب على هتافاتهم.

وأصدر شيكابالا بيانًا رسميًّا عبر حسابه الشخصي على ”تويتر“ قال فيه: ”توضيح لجماهير الكرة المصرية، نحن على أعتاب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية“.

وأضاف: ”ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم، كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه إهانة لأي نادٍ منافس أثناء احتفالي، وهذا واضح في كل مقاطع الفيديو التي تم تداولها“.

واختتم: ”أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف الانتماءات إلى المدرجات، لأن الكرة دون جمهور لا تساوي أي شيء، رحم الله الـ20 والـ74“.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي في السوبر المصري يوم الـ20 من سبتمبر الجاري، في الوقت الذي لم يتحدد فيه ملعب المباراة وعدد الجمهور.

يذكر أن الزمالك توج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة أمس الأول الأحد.