مرتضى منصور يرفض طلب النادي الأهلي المصري.. ويتغنى بشيكابالا بعد التتويج بكأس مصر (فيديو)

رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، طلب نظيره الأهلي بتأجيل لقاء السوبر المصري، والذي يقام بينهما يوم الـ19 من سبتمبر الجاري، إلى يوم الـ20 من الشهر ذاته بسبب وجود أزمة للأهلي في رحلة العودة من غينيا بعد مواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”اتحاد الكرة حدد موعد لقاء السوبر وأرسل خطابًا رسميًّا للنادي بذلك وهو يوم الـ19 من سبتمبر الجاري، ولن نقبل بتأجيل الموعد إلى يوم الـ20 كما طلب الأهلي“.

وعن الفوز ببطولة كأس مصر، شدد: ”حققنا اللقب عن جدارة، اليوم هي شهادة وفاة لكريستيان جروس المدرب السابق.. ميتشو رائع هو وكل اللاعبين، وشيكابالا أصبح قطعة من الماس، لقد حصل على الثقة بعد أن تمسكت بأن يختم حياته في صفوف الزمالك، لذا تطور مستواه الفني وما زال لديه الكثير ليقدمه، كل لاعبي الزمالك على المستوى الرفيع ذاته“.

وأَضاف: ”شيكابالا يمر بفترة استقرار حتى على المستوى الشخصي بعد زواجه، وقال لي أثناء مصافحته بعد التتويج بالكأس وعدتني وأوفيت، وأنا أوفيت بالالتزام“.

وهاجم مرتضى، أحمد الشناوي، حارس مرمى فريق بيراميدز، قائلاً: ”كنت أضحوكة مصر كلها بالأهداف التي سجلها الزمالك في مرماك، حصلت على 10 ملايين جنيه من الزمالك دون حق ورفضت إعادتها للنادي، ولو كنت رأيته أثناء التتويج كنت سأقول له كفاك نصبًا، لقد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد الشناوي لاستعادة أموال النادي“.

وكشف مرتضى منصور، عن وجود محاولة لإحداث فتنه بينه وبين خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة الأهلي، من خلال إرسال رسائل سب وقذف للأخير من خلال رقمه.

وقال مرتضى: ”فوجئت باتصال هاتفي من الدرندلي يسأله عن رسالة أرسلت له على هاتفه تحمل سبًا لشخصه، أوضحت له أنني لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر، وأن الموضوع بسبب هاني العتال ووالده وممدوح عباس، الأمر زاد عن الحد والدولة يحب أن تتدخل ضد هؤلاء، إنهم يلعبون بالنار، يا عتال الموضوع سينقلب لفتنة بين الأهلي والزمالك“.

وعن قناة الزمالك قال مرتضى: ”احتفالية لإطلاق قناة الزمالك ستشهد حضور عدد كبير من الفنانين المنتمين للنادي الأبيض كما سيتم توجيه دعوة إلى كل رموز النادي، وستشهد حضور عمرو دياب وهاني شاكر ومحمد منير ومحمد رمضان وغيرهم“.

ومن جانب آخر، شن حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، هجومًا ناريًّا على وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي الأسبق، بسبب الانتقادات التي يوجهها له في الأستوديو التحليلي بشكل شبه دائم.

وقال النقاز في تصريحات تلفزيونية: ”هناك من يظهر في أحد الأستوديوهات ويتحدث عن عدم قيامي بدوري الدفاعي، أؤكد أنني ألتزم بتعليمات المدير الفني، وأقوم بأدواري في الهجوم والدفاع، ومندهش من بعض المحللين الذين لا يفهمون الكرة ويقومون بانتقادي دون سبب فني“.

وعن شيكابالا، قال النقاز: ”هو أفضل لاعب لعبت معه في حياتي، يذكرني بلاعب أفريقي كان يزاملني في الملعب مع النجم الساحلي“.