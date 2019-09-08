إعلان نتائج الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك.. ومرتضى منصور: مجلسي يتعرض لحرب كبيرة

كشفت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك المصري، نتائج التصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للقلعة البيضاء، مساء السبت.

وبعد عملية حصر الأعداد والفرز، تم الإعلان عن إجمالي من لهم حق التصويت وهم 119 ألفًا و986 صوتًا، وجاء حضور الأعضاء 30 ألفًا و832 صوتًا، والأصوات الصحيحة بلغت 30 ألفًا و74 صوتًا.

وفيما يخص الانتخابات التكميلية، فاز بالتزكية، أشرف زكي بمنصب أمين الصندوق، وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح بمقاعد العضوية بموافقة 20 ألفًا و560 عضوًا، فيما رفض 9 آلاف و514 عضوًا التصويت.

وبالنسبة لاعتماد الميزانية، جاء بمشاركة 29 ألفًا و939 صوتًا صحيحًا، من بينهم 21 ألفًا و944 وافقوا على الميزانية، مقابل رفض 7594 صوتًا.

من جانبه، قال مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الجمعية العمومية العادية الحالية هي أكبر جمعية في تاريخ الأندية في مصر بحضور يتجاوز 30 ألف عضو، موضحًا أن الزمالك يضرب المثل والقدوة لأندية لا يتعدي الحضور فيها 500 شخص .

وأضاف منصور في كلمته بعد اجتماع الجمعية العمومية، أن النادي تم تطهيره من المزورين وممن أرادوا تخريب النادي، مؤكدًا أن الذين رفضوا الميزانية مجموعة من أصحاب المصالح ولكن الأغلبية وافقت على الميزانية التي وصلت إلى 170 مليون جنيه.

وشدد منصور على أن مجلسه يتعرض لحرب كبيرة ولكنه ينتصر بفضل النوايا الصادقة والعمل الجاد والمجلس مستمر في خدمة أعضاء النادي في أرض مدينة 6 أكتوبر وستاد النادي والقناة وكل ما يحقق مصلحة الزمالك.