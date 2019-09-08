الزمالك يصعق بيراميدز بثلاثية ويتوّج بكأس مصر (فيديو)

الزمالك يصعق بيراميدز بثلاثية ويتوّج بكأس مصر (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توّج نادي الزمالك لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة السادسة في سبعة مواسم بعد فوزه 3-صفر على بيراميدز في النهائي اليوم الأحد في ختام موسم طويل استمر 13 شهرًا.

ووضع يوسف إبراهيم ”أوباما“ الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة باستاد برج العرب في الإسكندرية، قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بنشرقي هدفين ليمنح المدرب الجديد ميلوتين سريدويفيتش ”ميتشو“ بداية رائعة لمشواره مع الفريق بعد تعيينه الشهر الماضي.

وهذا هو اللقب 27 للزمالك في كأس مصر بينما يملك غريمه التقليدي الأهلي الرقم القياسي برصيد 36 لقبًا.

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