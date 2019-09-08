الزمالك يصعق بيراميدز بثلاثية ويتوّج بكأس مصر (فيديو)

توّج نادي الزمالك لقب كأس مصر لكرة القدم للمرة السادسة في سبعة مواسم بعد فوزه 3-صفر على بيراميدز في النهائي اليوم الأحد في ختام موسم طويل استمر 13 شهرًا.

ووضع يوسف إبراهيم ”أوباما“ الزمالك في المقدمة بعد 52 دقيقة باستاد برج العرب في الإسكندرية، قبل أن يضيف المهاجم المغربي أشرف بنشرقي هدفين ليمنح المدرب الجديد ميلوتين سريدويفيتش ”ميتشو“ بداية رائعة لمشواره مع الفريق بعد تعيينه الشهر الماضي.

وهذا هو اللقب 27 للزمالك في كأس مصر بينما يملك غريمه التقليدي الأهلي الرقم القياسي برصيد 36 لقبًا.

نهائي كاس مصر : بيراميدز 0 – 1 الزمالك | هدف يوسف إبراهيم أوباما في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/pAhJDaWOQJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 8, 2019

أشرف بن شرقي في مرمى بيراميدز – الهدف الثاني. pic.twitter.com/y9H4nfLiew — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) September 8, 2019