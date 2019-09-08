أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3-0 للفارس الأبيض (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3-0 للفارس الأبيض (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم يوسف إبراهيم ”أوباما“ مهاجم نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.

وأحرز أوباما هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعد مقابلة لتمريرة سحرية من شيكابالا، وأودع الكرة في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 62 أضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني للزمالك من رأسية قوية، ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82.

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي في مواجهة أحلام بيراميدز في حصد أول بطولة في تاريخه.

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