أهداف مباراة الزمالك وبيراميدز.. 3-0 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم يوسف إبراهيم ”أوباما“ مهاجم نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك بيراميدز، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب، في نهائي كأس مصر.

وأحرز أوباما هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعد مقابلة لتمريرة سحرية من شيكابالا، وأودع الكرة في مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 62 أضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني للزمالك من رأسية قوية، ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 82.

نهائي كاس مصر : بيراميدز 0 – 1 الزمالك | هدف يوسف إبراهيم أوباما في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/pAhJDaWOQJ — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 8, 2019

أشرف بن شرقي في مرمى بيراميدز – الهدف الثاني. pic.twitter.com/y9H4nfLiew — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) September 8, 2019

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي في مواجهة أحلام بيراميدز في حصد أول بطولة في تاريخه.