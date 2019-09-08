كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك ونظيره بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي في مواجهة أحلام بيراميدز في حصد أول بطولة في تاريخه.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، اليوم، في ملعب برج العرب بالإسكندرية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة 20:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة 21:00 بتوقيت السعودية 22:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 20 ألف مشجع وبصافرة الحكم الروماني رادو بيتريسكو.

وتذاع المباراة عبر قناة ”أون سبورت“ بصوت المعلقين مؤمن حسن وحاتم بطيشة، ونايل سبورت بصوت المعلق مدحت شلبي.

مشوار الفريقين

تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعدما بدأ مشواره بتخطي عقبة مركز شباب منية سمنود بهدف نظيف في دور الـ32، ثم فاز على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة في دور الستة عشر، ثم تخطى المقاصة بنتيجة 1-0 في دور الثمانية، وعبر عقبة الاتحاد السكندري بنفس النتيجة في دور الأربعة، وسجل الفريق 5 أهداف ولم تهتز شباكه، وأحرز أهداف الزمالك بالكأس إبراهيم حسن ومحمود علاء ومحمود عبدالعزيز وعبدالله جمعة ومصطفى محمد.

وصعد بيراميدز لهذه المباراة بعد أن تخطى طنطا في دور الـ32 بنتيجة 3-2 ثم فاز على الأهلي في دور الــ16 بنتيجة 1-0 ثم حرس الحدود في دور الثمانية بنتيجة 2-0 ثم بتروجيت بنفس النتيجة في دور الأربعة، وسجل الفريق 8 أهداف واستقبل هدفين، وأحرز أهداف بيراميدز في الكأس البوركيني إيريك تراوري والبرازيلي ماركوس كينو والغاني جون أنطوي (هدفين لكل منهم) وإبراهيم حسن ومحمد مجدي قفشة.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان من قبل 6 مرات بدأت بالمسمى القديم لبيراميدز فريق الأسيوطي ببطولة الدوري موسم 2014 – 2015، وفاز الزمالك ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-1 و2-0 وتكرر الأمر موسم 2017 – 2018 بنتيجة 1-0 و2-1.

ومع التحول لاسم بيراميدز، تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول للدوري موسم 2018 – 2019، ثم فاز بيراميدز بهدف نظيف في لقاء الدور الثاني.

ويلعب بيراميدز أول مباراة نهائية في تاريخه، بينما حقق الزمالك البطولة رقم 26 كما أنه حل وصيفًا 13 مرة.

ميتشو.. وأسلحة الزمالك

يحشد المدرب الصربي ميلوتين سيرجوفيتش ”ميتشو“، المدير الفني لفريق الزمالك، أسلحته لعبور عقبة بيراميدز وتحقيق أول بطولة له مع الفريق الأبيض.

ولا يعاني الزمالك غيابات مؤثرة سوى استبعاد تأديبي لكريم بامبو ولعدم الجاهزية لإسلام جابر وإصابة محمود جنش حارس المرمى، ويعتمد الزمالك على تشكيلة تضم حارسه محمد عواد بينما يقود خط الدفاع محمود علاء وبجواره محمد عبدالغني الذي سيكون مكلفًا برقابة الغاني جون أنطوي هداف بيراميدز وفي الجانب الأيمن التونسي حمدي النقاز مفتاح خطورة الزمالك وعبدالله جمعة الظهير الأيسر.

يعول ميتشو على قوة وتفاهم ثنائي الارتكاز طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، ولكن دور صانع الألعاب يبقى حائرًا بين يوسف أوباما الذي يجيد الارتداد الدفاعي والتحرك بدون كرة، وإن كان يهدر الفرص بسهولة، وبين محمود عبدالرازق ”شيكابالا“ بخبراته وموهبته.

ويبقى المغربي أشرف بن شرقي أحد اللاعبين الموهوبين في الجبهة اليسرى ويلعب بحرية هجومية مع دور مواطنه محمد أوناجم مع المفاضلة بين عمر السعيد ومصطفى محمد لقيادة الهجوم.

ديسابر.. وأوراق بيراميدز

تبدو صفوف بيراميدز مكتملة للمباراة بقيادة المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق والذي يعتمد على تشكيلة شبه ثابتة في المرحلة الماضية.

ويراهن بيراميدز على الحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي علي جبر وأحمد أيمن منصور مع الظهير الأيمن رجب بكار والظهير الأيسر محمد حمدي في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط نبيل عماد دونجا صاحب المجهود الوفير وعمر جابر يمينًا والبوركيني إيريك تراوري يسارًا وأمامهم عبدالله السعيد صانع ألعاب.

ويتحول تراوري لمهاجم متأخر في بعض الأوقات بجانب الأوغندي عبده لومالا والهداف الغاني جون أنطوي في خط الهجوم.

وأكد طارق يحيى، مدرب الزمالك السابق لـ“إرم نيوز“، أن الكفة تبدو متساوية بين الفريقين، خاصة أن بيراميدز لديه خبرات كبيرة داخل الملعب ستساعده في اللقاء النهائي.

وأضاف: ”وجود عبدالله السعيد سيعطي ثقلًا لخط وسط بيراميدز مع دور فرجاني ساسي أيضًا، وهو ما يخلق صراعًا في خط الوسط بين الفريقين بجانب سرعات تراوري ولومالا وقدرات أنطوي التهديفية، وأتمنى أن يشارك مصطفى محمد أساسيًا مع الزمالك“.