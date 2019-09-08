تشكيل الزمالك ضد بيراميدز المتوقع اليوم في نهائي كأس مصر

يواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر.

ويشهد اللقاء صراعًا فنيًا بين الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش ”ميتشو“، المدير الفني للزمالك، ونظيره الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لبيراميدز.

ويأمل الزمالك تحقيق كأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه، وللمرة السادسة في آخر 7 سنوات.

أما بيراميدز فيأمل حصد بطولته الأولى تاريخيًا.

لعب الزمالك ضد بيراميدز في مباراتين فقط من قبل، كانا خلال الموسم المنتهي من الدوري المصري، والذي انتهى بتواجدهما في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، خلف الأهلي البطل.

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبدالغني – محمود علاء – حمدي النقاز – عبدالله جمعة.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم ”أوباما“.

الهجوم: أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: رجب بكار – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي.

الوسط: نبيل عماد ”دونغا“ – عمر جابر – عبدالله السعيد.

الهجوم: عبده لومالا – إيريك تراوري – جون أنطوي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات نايل سبورت، أون سبورت، تايم سبورتس أرضيًا.