لهذا السبب.. فيفا يغرم النادي الأهلي المصري 990 ألف دولار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ عن توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي المصري، قدرها 990 ألف دولار؛ بسبب الشكوى التي قدمها اللاعب البرازيلي هيندريك ضد الأهلي بعد فسخ التعاقد.

كان مسؤولو النادي الأهلي قد وصل لهم إخطار من الاتحاد الدولي يفيد بتغريم القلعة الحمراء هذا المبلغ، بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد الأهلي.

وانضم هيندريك للأهلي في يناير 2015 لكنه لم يشارك باستمرار ورحل سريعًا بعد عدم قيده بالقائمة، فطلب اللاعب الحصول على مستحقاته المالية.

يذكر أن النادي الأهلي كان تقدم بشكوى لاتحاد الكرة ضد انقطاع هيندريك عن تدريبات الفريق الأحمر وقتها، ويوجد اتجاه لدى مجلس الإدارة بالطعن على تلك الغرامة.

من جهة أخرى أكدت إدارة الأهلي المصري أن حارس المرمى الدولي محمد الشناوي لم تصله أي عروض رسمية من أندية السعودية.

وقال مدير الكرة في النادي سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحافية اليوم الأحد، إنه لم يصل للنادي أي عروض رسمية لشراء حارس مرمى الفريق محمد الشناوي.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلي لم يتلق أي عروض رسمية لاحتراف أي لاعب خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الجميع يضع كامل تركيزه في الوقت الحالي على مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي يطير إلى غينيا الاستوائية فجر الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت.