النادي الأهلي المصري يفرض حظرًا إعلاميًا على أعضاء مجلس الإدارة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب رسميًا منع أعضاء المجلس من استخدام مواقع التواصل الاجماعي بعد الأزمة التي نشبت بسبب التراشق بين رانيا علواني، عضو المجلس، والجماهير عبر موقع ”تويتر“.

وقرر المجلس في اجتماع عاصف استمر للساعات الأولى من، صباح اليوم الأحد، أن يكون القرار مشمولاً لمن يعمل بالإدارات التنفيذية للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والعاملين بقناة النادي بل وحظر تناول أخبار النادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي والتعليق على الأخبار الخاصة به، أو موضوعات تتعلق بالنادي أو شأن من شؤونه، وتفويض السيد رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في حق المخالف.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من أجل البدء الفعلي في أولى خطوات التحرك نحو بناء ستاد للنادي برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، بجانب تشكيل مجلس أمناء لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية برئاسة محمود الخطيب.

وكلف المجلس إبراهيم الكفراوي بحضور الجمعية العمومية العادية لاتحاد كرة السلة، وطارق قنديل لحضور عمومية اتحاد الاسكواش، وجوهر نبيل لحضور عمومية اتحاد كرة اليد، والدكتور مهند مجدي لحضور عمومية الجمباز.

وقرر المجلس إعادة فتح باب الاشتراكات الجديدة في فرع النادي بالشيخ زايد بعد عرض المستشار الهندسي لمجلس الإدارة لحجم الإنشاءات التي بدأ تنفيذها في الفرع بالفعل وفي مقدمتها إنشاء مجمع الاسكواش الذي يضم 8 ملاعب، بالإضافة لصالة جمباز مجهزة على أعلى مستوى، وصالة كاراتيه ومبنى اجتماعي جديد ومسجد.

ووافق المجلس على سفر عضوي المجلس المهندس خالد مرتجي، والمهندس محمد سراج الدين إلى مدريد خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر / أيلول الجار، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلي صفوة الأندية العالمية في المجالات الإدارية المختلفة، وذلك تلبية لدعوة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، وحرصًا من المجلس على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.

وتم اعتماد قرارات مجلس الإدارة بالتمرير فيما يتعلق بملف كرة القدم، سواء فيما يتعلق بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق، والتعاقد مع الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وتقرر إيقاف عدد من الأعضاء بفرغ مدينة نصر وحرمانهم من دخول النادي لحين عرض أمرهم على أقرب جمعية عمومية، للنظر في إسقاط عضويتهم، نظرًا لما بدر منهم، مع إيقاف آخرين لمدة 6 أشهر.

وقرر المجلس تنظيم احتفالية كبرى لتكريم أبناء النادي في جميع الألعاب الجماعية والفردية والذين حققوا إنجازات قارية أو دولية خلال الموسم الماضي.