هل استقر اتحاد الكرة على تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر؟

استقر اتحاد الكرة المصري، برئاسة عمرو الجنايني، على التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بسبب الخروج المبكر من بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر في شهر يونيو الماضي.

وقال مصدر داخل الاتحاد لـ“إرم نيوز“: ”كان حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة، هو الأقرب لتولي المهمة، إلا أن محمد فضل عضو اتحاد الكرة تدخل بقوة وضغط على أعضاء المجلس حتى نجح في ترجيح كفة إيهاب جلال“.

وأَضاف المصدر: ”فضل أقنع أعضاء المجلس أن إيهاب هو الأنسب للمرحلة المقبلة، بسبب تقدم شحاتة في السن، ووجود أزمة بين جماهير الأهلي وحسام البدري المرشح الثاني لتدريب الفراعنة، وكذلك وجود تخوف من عصبية حسام حسن وشخصيته الصدامية مع اللاعبين الكبار، ودخوله في أزمات مع أعضاء المجلس“.

وتابع: ”اتحاد الكرة يرى أن إيهاب جلال أفضل فنيًّا من البدري وحسام حسن، ويمتلك شخصية قوية وهادئة ويستطيع التعامل بشكل جيد مع نجوم المنتخب ولن يثير أزمات وصدامات مع أعضاء اتحاد الكرة؛ ما سيوفر الجو المناسب للنجاح“.

وأردف المصدر: ”سيكون تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر كالآتي: إيهاب جلال مديرًا فنيًّا، حمد إبراهيم مدربًا عامًّا، محمد شوقي مدربًا مساعدًا، مصطفى كامل مدربًا لحراس المرمى، وعماد متعب مديرًا للكرة، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، في حال سارت الأمور بشكل طبيعي ولم تحدث تدخلات أخرى قد تغير تشكيل الجهاز الفني الجديد“.