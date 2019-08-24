عمرو الجنايني يعلن استقالة ثروت سويلم وعامر حسين من اتحاد الكرة المصري

أعلن عمرو الجنايني، رئيس اتحاد كرة القدم المصري ”المؤقت“، استقالة العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد، من منصبه بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد.

ووافقت اللجنة المؤقتة برئاسة الجنايني على استقالة سويلم، على أن يتم تكليف وليد العطار القيام بأعمال المدير التنفيذي.

وقدم عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، استقالته من منصبه أيضًا.

وقال الجنايني، رئيس اللجنة المؤقتة في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه قرر استمرار جميع اللجان بتشكيلها الحالي بشكل مؤقت لحين إعادة تشكيل جميع اللجان خلال أسبوع.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ قد اعتمد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري لمدة عام برئاسة عمرو الجنايني وتضم الدكتور جمال محمد علي نائبًا وسحر عبدالحق ومحمد فضل وأحمد عبدالله.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول، اليوم السبت، بمقر اتحاد الكرة لمناقشة الأوضاع في اتحاد الكرة.

مدرب منتخب مصر

كما كشف الجنايني، على أن هناك 6 مدربين ضمن قائمة المرشحين لقيادة الفراعنة، موضحا أنه ستتم المفاضلة بينهم، وتقييمهم بأسلوب علمي لاختيار أحدهم.

وقال، إن المدرب الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنياً وليس أجنبياً مؤكداً أن هذا الملف من أهم الملفات التي تشغل اهتمام اللجنة، في ظل وجود ارتباطات رسمية للفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح أن اللجنة تضم 3 عناصر لديها خبرة طويلة في كرة القدم سواء كلاعبين أو إداريين أو مدربين وهم الدكتور جمال محمد علي ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله.

وكان الاتحاد المصري، قد أقال المكسيكي خافيير أجيري، من تدريب الفراعنة عقب الخروج من ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.