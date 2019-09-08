إيطاليا وفنلندا.. والزمالك ضد بيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأحد العديد من المباريات ضمن تصفيات بطولة ”يورو 2020“ أهمها إسبانيا ضد جزر الفار وفنلندا وإيطاليا، فضلًا عن نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.

وفيما يأتي مواعيد مباريات، اليوم الأحد، الثامن من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

التصفيات المؤهلة ليورو 2020:

رومانيا VS مالطة، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1.

سويسرا VS جبل طارق، الساعة الـ 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

جورجيا VS الدنمارك، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

فنلندا VS إيطاليا، الساعة الـ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

السويد VS النرويج، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

إسبانيا VS جزر الفارو، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

نهائي كأس مصر:

الزمالك VS بيراميدز، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة On Sport HD والنيل للرياضة.