موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. صفقة ديسابر الأخيرة.. وأزمة بامبو تشعل القلعة البيضاء.. وفايلر يرفض رحيل أزارو

لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، غدًا الأحد، في نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب في الإسكندرية وسط استعدادات مكثفة من الفريقين.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم السبت.

المكافآت تشعل موقعة نهائي الكأس

كثف فريقا الزمالك وبيراميدز الاستعدادات لمواجهة نهائي كأس مصر في ملعب برج العرب في الإسكندرية، وتوجه الزمالك للمبيت في منطقة برج العرب وسط وعود من مرتضى منصور رئيس النادي بمكافآت مجزية للاعبي الفريق، كما تأكدت جاهزية لاعبي الزمالك لخوض اللقاء.

وأعلن بيراميدز قائمته لخوض مباراة نهائي كأس مصر وضمت جميع اللاعبين في القائمة المحلية، وهم أحمد الشناوي ومهدي سليمان وأحمد دعدور لحراسة المرمى، وعلي جبر وأحمد أيمن منصور وعبد الله بكري ومحمد عطوة ورجب بكار وعمر جابر ومحمد حمدي وطارق طه للدفاع، وأحمد توفيق ونبيل عماد دونغا ومحمود حماده والبوركيني إيريك تراوري وعبد الله السعيد ومحمد فتحي وإبراهيم حسن والأوغندي عبده لومالا وإسلام عيسى للوسط، والغاني جون أنطوي وحسام غانم إيفونا وأحمد علي ودودو الجباس للهجوم.

وعقد سالم الشامسي رجل الأعمال الإماراتي جلسة مع لاعبي الفريق قبل لقاء بيراميدز، ووعد بمكافآت مجزية كما طالبهم بكتابة التاريخ في مباراة الغد.

وقرر اتحاد الكرة إسناد إدارة المباراة للحكم الروماني رادو بيرتيسكو، كما أكد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد أنه تم تصميم نسخة جديدة لكأس مصر، كما سيتم تسليم درع الدوري للأهلي في وقت قريب بالتنسيق مع إدارة القلعة الحمراء.

بامبو يفجر أزمة في الزمالك

فجر كريم بامبو، جناح أيسر فريق الزمالك، أزمة جديدة بعد استبعاده للمباراة الثالثة على التوالي من جانب المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق.

وطلب بامبو عقد جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك لتحديد مصيره، خاصة أنه يشعر بعدم وجود دور له مع الفريق مع ميتشو.

وشن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على بعض رموز النادي لتقاعسهم عن حضور الجمعية العمومية مثل حسن شحاتة وحازم إمام وأيمن يونس.

بيراميدز يتحرك لحسم صفقة سوبر

تحرك نادي بيراميدز لحسم صفقة سوبر قبل غلق باب الانتقالات في الموسم الجاري يوم 15 سبتمبر الجاري.

ودخل بيراميدز في مفاوضات لضم الإيفواري ويلفريد كانون مدافع فريق أدو دين هاج الهولندي ومنتخب الأفيال في الموسم الجديد.

فايلر يرفض رحيل أزارو

رفض السويسري رينيه، فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، فكرة رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو عن الفريق.

وخاض فايلر جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق الأحمر وطالبهم بالتركيز الشديد في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأكدت جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر لمباراة كانو سبورت، بينما يغيب سعد سمير مدافع الفريق حتى نهاية الشهر الجاري.

الإسماعيلي يرفض رحيل لاعبه للترجي

رفض النادي الإسماعيلي فكرة رحيل لاعبه عبد الرحمن مجدي بعد تلقيه عرضًا من الترجي التونسي، إلا أن اللاعب بدأ محاولات للضغط على إدارة ناديه للموافقة على رحيله ولو على سبيل الإعارة.

وأعلن نادي إف سي مصر تعيين عبد الناصر محمد مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد بعد استقالة أسامة نبيه.