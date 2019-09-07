الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

يطمح بيراميدز لتحقيق أول لقب في تاريخه عندما يواجه الزمالك في نهائي بطولته المفضلة مؤخرًا كأس مصر لكرة القدم، غدًا الأحد، بعد أن تنفس الصعداء بتعافي صانع اللعب المخضرم عبدالله السعيد.

وتحول بيراميدز إلى منافس قوي للقطبين الأهلي والزمالك في الموسم الماضي، واحتل المركز الثالث بعد التعاقد مع لاعبين بارزين.

ورغم رحيل العديد من الأسماء اللامعة لا يزال بيراميدز يحتفظ بتشكيلة قوية تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، وخاض مسيرة مثالية في كأس مصر شهدت الإطاحة بالأهلي بطل الدوري من دور الـ16.

وحقق بيراميدز انتصارات متتالية في الكأس أمام الأهلي وحرس الحدود وبتروجت على الترتيب، دون أن تهتز شباكه، لكنه واجه مخاوف في الأيام الماضية بسبب إصابة العديد من اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم السعيد صانع لعب منتخب مصر بعد مشكلة بربلة الساق.

لكن السعيد، لاعب الأهلي السابق، شارك في مران أمس الجمعة، وبدا مستعدًا لخوض النهائي على استاد برج العرب.

كما تعافى الحارس الدولي أحمد الشناوي بعد غيابه عن المباراة السابقة ومن المحتمل ظهوره أمام فريقه السابق غدًا.

وتشير التكهنات إلى أن ديسابر سيدفع بثنائي الهجوم الخطير إيريك تراوري وجون أنطوي بالتشكيلة الأساسية.

ولرفع معنويات لاعبي الزمالك، بطل الكأس 5 مرات في آخر 6 سنوات، حددت إدارة النادي مكافأة قيمتها 100 ألف جنيه (6109 دولارات) لكل لاعب في حال التتويج باللقب.

وعاد مهاجم المغرب خالد بوطيب لتشكيلة الزمالك، لكن المدرب الجديد ميلوتين سريدويفيتش (ميتشو) سيواصل المفاضلة بين عمر السعيد ومصطفى محمد على الأرجح في مركز رأس الحربة، بينما يستمر غياب كريم أحمد (بامبو) الوافد الجديد لأسباب انضباطية.

وسمحت السلطات بحضور 20 ألف مشجع في الاستاد على مشارف الإسكندرية، وستكون الغالبية العظمى لأنصار الزمالك صاحب الشعبية الكبيرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام المباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، غدًا الأحد، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.

تنقل مباراة نهائي كأس مصر على قناة أون سبورت والنيل للرياضة وتايم سبورتس، على النايل سات.