موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: راتب فايلر يثير الجدل.. وأزمة حمدي النقاز تشعل القلعة البيضاء

شهد اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2019 عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية بعد تقديم السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الأهلي لوسائل الإعلام كما أن الزمالك شهد أزمة حادة بطلها التونسي حمدي النقاز.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الاثنين:

راتب فايلر يثير الجدل

أثار المدرب السويسري رينيه فايلر الجدل بعد تعيينه مديرًا فنيًا لفريق الأهلي في الساعات الماضية بسبب راتبه السنوي خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ونجله أمير المشرف على الكرة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية إنه رفض التعاقد مع فايلر لتواضع سيرته الذاتية، كما أكد أن المدرب السويسري طلب مليون دولار كراتب سنوي ورفض الزمالك ولكنه فوجئ بحصوله على مليوني يورو سنويًا في الأهلي.

ورفض الأهلي الرد على تصريحات مرتضى منصور واكتفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالتأكيد أن فايلر لا يتقاضى مليوني يورو رافضًا كشف قيمة الصفقة.

وأكد فايلر في المؤتمر الصحفي أنه يسعى لحصد الألقاب مع الأهلي وخاصة بطولة دوري أبطال أفريقيا كما أنه شدد على شعوره بالفخر لتدريب أكبر فرق القارة السمراء متمنيًا حصد البطولات.

وقاد فايلر وجهازه المعاون أول مران للفريق، وعقد المدرب السويسري جلسة مع لاعبيه وطالبهم بالتركيز وخاصة أن الملعب هو الفيصل بين الجميع.

أزمة النقاز تشعل الزمالك

اشتعلت أزمة اللاعب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك بعدما نفت إدارة النادي ما تردد حول هروبه عن الفريق بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

ونشر الصحفي محمد مراد ما يثبت تواصله مع زوجة حمدي النقاز والتي طالبت بنشر خبر عن هروب اللاعب للضغط للحصول على المستحقات المالية للاعب.

وخاض الفريق مرانًا خفيفًا قبل أن يحصل على راحة لمدة 48 ساعة في ظل أنباء قوية تتردد حول تأجيل نهائي كأس مصر.

إنجاز تاريخي لبيراميدز

حقق بيراميدز إنجازًا تاريخيًا بعدما تأهل لنهائي كأس مصر بتغلبه على بتروجيت 2/0 سجلها البوركيني إيريك تراوري وإبراهيم حسن.

وتأهل بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، وقال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق إنه سعيد بالتأهل للنهائي ويتمنى حصد أول لقب له مع الفريق.

المصري يقترب من آخر الصفقات

اقترب المصري من حسم آخر صفقاته بضم أحمد عبد مدافع بتروجيت.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات لضم أحمد السباعي ظهير أيسر بتروجيت في الموسم الجديد.

حسام حسن يقترب من المنتخب

اقترب حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة من قيادة منتخب مصر بحسب مصادر داخل اتحاد الكرة.

وتواصل عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة مع المدير الفني لسموحة لمعرفة طلباته لقيادة منتخب مصر وتصوراته من أجل ترشيحه بقوة لقيادة الفراعنة وخلافة المكسيكي خافيير أجيري.