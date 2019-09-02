بيراميدز يهزم بتروجيت ويضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي كأس مصر (فيديو)

تغلب نادي بيراميدز 2/0 على منافسه بتروجيت، المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس مصر، الإثنين، على استاد بترو سبورت.

وأنهى بيراميدز الشوط الأول متقدمًا 2/0، جاء الأول بتوقيع ايريك تراوري في الدقيقة 16، في حين أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

ويلتقي بيراميدز في المباراة النهائية مع الزمالك، الذي تغلب 1/0 على الاتحاد السكندري، أمس الأحد، في نصف النهائي.

يشار إلى أن بيراميدز تعادل 3/3 مع الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري، ثم فاز بيراميدز 1/0 في الدور الثاني.

موعد نهائي كأس مصر:

تقام المباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، يوم الإثنين المقبل، 9 سبتمبر، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة.