اتحاد الكرة المصري يعلن أسماء المدربين المرشحين لقيادة منتخب الفراعنة

أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمكسيكي خافير أجيري المدير الفني السابق.

وقال الجنايني في تصريحات عبر قناة ”أم بي سي مصر“: ”لدينا خمسة مرشحين لتولي تدريب منتخب مصر، هم: حسن شحاتة، أحمد حسام ميدو، حسام حسن، حسام البدري، وإيهاب جلال“.

وأضاف: ”لم نستقر على اسم حتى الآن، ولا يوجد استقرار -أيضًا- على دمج عنصر خبرة مع شباب ومثل هذه الأمور التي يتم الحديث عنها، خلال الجلسة المقبلة سنجتمع كمجلس اتحاد الكرة لأول مرة بشكل مكتمل، ووقتها سنختار الأنسب لإدارة المنتخب والإعلان عنه“.

وأشار الجنايني إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعًا لإدارة اتحاد الكرة للبت في اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

وأوضح: ”خلال 7 أيام على الأكثر سيتم اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بشكل نهائي“، مؤكدًا أنه لا يوجد مستبعدون أو مرشح بنسبة أكبر من الآخر، والكفة متساوية بين الجميع.