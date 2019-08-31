رينيه فايلر.. طوق نجاة لمحمود الخطيب أم مشروع لاسارتي جديد في الأهلي المصري؟

أعلن النادي الأهلي المصري تعيين السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق الكروي ليضع حدًا للجدل الذي دار حول هوية المدير الفني الذي يقود الفريق بعد إقالة الأوروغواياني مارتن لاسارتي من منصبه عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

ولم يلق تعيين فايلر قبولًا واسعًا لدى جماهير النادي الأهلي، خاصة أن سقف الطموحات الجماهيرية وصل لأسماء عالمية على رأسها الألماني روجير شميدت المدرب الأسبق لفريق باير ليفركوزن.

وأصبح تعيين فايلر بمثابة مغامرة من إدارة الأهلي خاصة أن المدرب السويسري لا يملك أي خبرات للعمل في قارة أفريقيا بخلاف ضعف سيرته الذاتية مقارنةً بالأسماء التي تم طرحها، وهو ما جعل قطاعًا كبيرًا من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من مشروع استقدام جديد مثل الأوروغواياني مارتن لاسارتي الذي فشل مع الفريق.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي النقاط الإيجابية والسلبية في مسيرة فايلر والعديد من الجوانب في مشواره التدريبي التي ستلقي بظلالها بلا شك في مسيرته مع الأهلي:

طوق نجاة للخطيب

يراهن مسؤولو الأهلي على نجاح فايلر لعدة أسباب سردها النادي في بيان رسمي أنه يملك بصمات في كل تجربة تدريبية خاضها بخلاف امتلاكه الطموح لتحقيق الإنجازات والنجاحات مع الفريق الأحمر.

ويعد فايلر بمثابة طوق نجاة لرئيس النادي محمود الخطيب الذي يتعرض لانتقادات بعد أن فشل في قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين، بل وخرج الأهلي من دور الثمانية على يد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهزيمة هي الأسوأ في تاريخ النادي قاريًا بخماسية دون رد.

وقال فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، إنه يجب دعم المدير الفني الجديد وخاصة أنه مدرب يملك طموحًا كبيرًا وعمره لا يتجاوز 45 عامًا وهو ما يجعله باحثًا عن تحقيق النجاحات مع الفريق الأحمر.

وأضاف: ”إدارة الأهلي تبحث عن مدرب صاحب طموح بغض النظر عن السيرة الذاتية خاصة أن الفريق الأحمر وغيره من الأندية عانت مع سير ذاتية من قبل“.

قلة الخبرات

في الوقت ذاته يوجه البعض انتقادات لاختيار فايلر بسبب قلة خبراته بشكل عام وأيضًا في قارة أفريقيا لأنه يخوض أول تجربة له في القارة السمراء.

وتبدو جماهير الأهلي متخوفة من هذه النقطة التي عانى الفريق بسببها مؤخرًا مع مدربه لاسارتي ولمس الفارق مع الفرنسي باتريس كارتيرون صاحب الخبرات الذي قاد الفريق بأقل الإمكانيات لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الخبرات الأفريقية لها دور بلا شك وخاصة أن الجهاز المعاون كله أجنبي وبالتالي يجب على الأقل تعيين مدرب من أبناء النادي يكون قريبًا من اللاعبين ويعلم أجواء ملاعب القارة السمراء.

وأضاف: ”فايلر أمام تحد كبير بلا شك خاصة أنه من المدربين الذين لا يملكون تجارب عديدة ومشواره التدريبي لا يتجاوز 14 عامًا وهي مغامرة من إدارة الأهلي“.

مسيرة ضعيفة

تبدو مسيرة فايلر في مجملها ضعيفة وبعيدة عما توقعه جمهور الأهلي باختيار مدرب صاحب خبرات وبطولات مميزة.

وبدأ فايلر مسيرته الكروية بعيدًا عن مجال التدريب كمدير رياضي لفريق سانت جالين السويسري بعد مسيرة دامت 11 عامًا كلاعب كرة قدم ثم تولى مؤقتًا قيادة سانت جالين عام 2005 قبل العمل مدربًا لفريق الشباب بالنادي ثم مدربًا لناشئي فريق زيورخ.

وكانت الانطلاقة الحقيقية لفايلر كمدرب عام 2009 مع فريق شافهاوزن أحد أندية دوري الدرجة الثانية في سويسرا واستمر معه موسمين واحتل معه المركز العاشر بدوري الدرجة الثانية موسم 2009/2010، ثم رحل في الموسم التالي بعد 22 جولة لتلقيه عرضًا لتدريب أراو.

وتبقى تجربة أراو السويسري الأكثر استقرارًا بالنسبة لفايلر منذ أبريل 2011 إلى يونيو 2014 وخاض خلالها 119 مباراة وفاز في 65 لقاء وخسر 35 مباراة، وصعد بالفريق للدوري السويسري.

وتولى فايلر قيادة فريق نورمبيرغ الألماني ولكن الإنجاز الوحيد كان مع آندرلخت البلجيكي بالفوز بلقب الدوري موسم 2016/2017، وكان آخر محطة تدريبية مع لويزيرن السويسري ولكنها لم تدم طويلًا.

الابتعاد عن المعايير

ويبقى الأمر الذي أثار غضب جماهير الأهلي والمتابعين الابتعاد عن المعايير التي وضعها الأهلي وإدارته للمدرب الجديد.

وكان من ضمن المعايير التي أعلنها الدكتور طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط أن المدرب الجديد سيكون صاحب خبرات وهو ما لا يتوافر مع المدرب الجديد رينيه فايلر.

وقال أحمد عبدالمنعم كشري مهاجم الأهلي السابق لشبكة ”إرم نيوز“، إن الأهلي كان يستحق مدربًا صاحب خبرات ويستطيع التعامل مع المعطيات الحالية.

وأضاف: ”الأهلي بدأ الموسم فعليًا والمدرب الجديد لن يخوض فترة إعداد ولن يختار الصفقات وبالتالي يجب أن يتم التفكير في الأمر بشكل أفضل ولكن الدعم بلا شك للجهاز الفني الجديد“.

البيان الغريب.. وفشل مفاوضات سباليتي

وزاد من إحساس الجماهير بعدم اقتناع الإدارة بقدرات فايلر أنه لم يكن المرشح الأول والثاني.

وأعلن الأهلي في بيانه أن المرشح الأول كان لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي الأسبق، ثم البرازيلي مانو مدرب منتخب السيلساو الأسبق وكلاهما يملكان خبرات طويلة ولهما معايير مختلفة تمامًا عن فايلر.