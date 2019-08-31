رسميًا.. رينيه فايلر مدربًا للنادي الأهلي المصري (صور)

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا، تعاقده مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق بدلًا من المقال مارتن لاسارتي.

وكتب الأهلي عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”رحبوا معنا بمدربنا الجديد رينيه فايلر“، دون الكشف عن مدة العقد أو التفاصيل المالية.

ورينيه فايلر يبلغ من العمر 45 عامًا، وسبق له تدريب أندية نورنبيرغ الألماني وآندرلخت البلجيكي وإف سي لوزيرين السويسري.

وحقق فايلر، اللاعب الذي اعتزل العام 2001، لقب الدوري البلجيكي مع آندرلخت موسم 2016/2017، وكأس السوبر البلجيكي موسم 2017/2018.