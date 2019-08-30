موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز: مدرب سويسري على أعتاب القلعة الحمراء.. وبوطيب يكمل القوة الضاربة للأبيض

شهدت الكرة المصرية عدة أحداث مهمة على صعيد أندية الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2019 خاصة بصدد ملف المدرب الجديد للفريق الأحمر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2019:

مدرب سويسري على أعتاب الأهلي

اقترب النادي الأهلي من حسم التعاقد مع مدرب سويسري في الموسم الجديد خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق الذي رحل عن منصبه عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

وترددت أنباء قوية حول توصل الأهلي لاتفاق مع المدرب السويسري رينيه فايلر الذي كان مرشحًا بقوة لقيادة الزمالك، بينما ردد البعض أن المفاوضات تدور مع المدرب مورات ياكين الذي سبق له قيادة فريق بازل السويسري.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة تغريم صالح جمعة ورمضان صبحي لاعبي الفريق مبلغ ربع مليون جنيه لحدوث مشاجرة بينهما.

بوطيب يكمل القوة الضاربة للزمالك

اكتملت جاهزية النجم المغربي خالد بوطيب لاعب فريق الزمالك بعد تعافيه من إصابته في الركبة ليشارك في المران استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.

وحضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مباراة قمة دوري الناشئين أمام الأهلي والتي فاز بها الزمالك بهدف نظيف وعقد جلسة مع فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وأعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد قائمة زعيم الثغر لخوض لقاء الزمالك في دور الأربعة وضمت في حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي، عمرو خليل وفي خط الدفاع: إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، أسامة العزب، مروان النجار، السيد سالم، صبري رحيل، محمود شعبان وفي خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، هشام محمد، خالد الغندور، أحمد حجي، كريم الديب، أحمد راشد وفي خط الهجوم: إيمانويل بناهيني، إيمانويل أوكوي، خالد قمر.

بيراميدز يعبر الحدود.. وديسابر يشكر اللاعبين

تخطى فريق بيراميدز عقبة نظيره حرس الحدود بثنائية دون ردٍ في ربع نهائي كأس مصر.

وصعد بيراميدز لمواجهة بتروجيت في دور الأربعة ببطولة الكأس، يوم الاثنين المقبل، ووجه الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الشكر للاعبيه بعد التأهل لنصف النهائي مطالبًا بالتركيز لتحقيق اللقب.

صفقة مخلوف تثير الجدل في الإسماعيلي

أثارت صفقة محمد مخلوف لاعب وسط الداخلية جدلًا واسعًا في الإسماعيلي بعدما انتقد الكثيرون تواضع مستواه وكونه ليس مناسبًا للدراويش.

وأعلن المصري تقدمه بطعن ضد قرار إيقاف لاعبه الإيفواري شيخ موكورو لدى المحكمة الرياضية الدولية.

وعقد أحمد حسام ميدو مدرب المقاصة جلسة مع لاعبيه لتأهيلهم بعد الهزيمة أمام الزمالك في ربع نهائي كأس مصر.