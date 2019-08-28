نادي الزمالك يجتاز المقاصة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر (فيديو)

تأهل فريق الزمالك، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه مصر المقاصة بهدف دون ردٍ في الدور الربع النهائي للبطولة المحلية.

وجاءت الدقائق الأولى من الشوط الأول حذرة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة الفعلية من جانب لاعبي الزمالك.

وشهدت الدقيقة العاشرة هدف التقدم للزمالك عندما سدد عبدالله جمعة قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وازدادت الإثارة في اللقاء، ففي الوقت الذي بحث فيه الزمالك عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو المقاصة من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بهدف دون ردٍ.

ولم تتغير الأمور كثيرًا خلال شوط المباراة الثاني عن سابقه، وتواصلت الفرص الضائعة من الجانبين، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك وتأهله إلى المربع الذهبي.

وبذلك، يضرب الزمالك موعدًا مع الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.