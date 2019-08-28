هدف مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. 1-0 للفارس الأبيض (فيديو)

تقدم عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك بهدف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

وفي الدقيقة 11 سدد جمعة صاروخًا من خارج منطقة الجزاء فشل حارس المقاصة في التصدي لها لتسكن شباكه.

عبدالله جمعة في مرمى مصر المقاصة pic.twitter.com/NeuEgw8ue4 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) August 28, 2019

وسيكون اللقاء الاختبار الحقيقي الأول لكل من ميلوتين سريدوفيتش ”ميتشو“ المدير الفني للزمالك، وأحمد حسام ”ميدو“، مدرب مصر للمقاصة.

وقاد ميتشو الزمالك لأول مرة أمام ديكيداها الصومال في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا وانتصر الفريق بسباعية نظيفة.

ويلعب الفائز أمام الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.